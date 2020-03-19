Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыРоссийские банки начинают закрывать прием вкладов в долларах

Курс доллара превышал сегодня 80 рублей, евро – впервые за 4 года вырос до 88.
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Российские банки начали закрывать прием вкладов в долларах

Forbesвчера в 11:55

Банки рассказали о планах по вкладам в долларах

Rambler News Service09:42

Райффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США

РБКвчера в 13:10

Российские банки начинают закрывать прием вкладов в долларах

Эхо Москвывчера в 12:31

Банки массово опускают ставки долларовых вкладов почти до нуля

Ведомости09:22

Райффайзенбанк с 1 апреля перестанет открывать вклады в долларах

ТАССвчера в 09:16

Райффайзенбанк прекратит прием вкладов в долларах

Банки.рувчера в 09:07
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Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» объявил о прекращении деятельности

"Индиго-Тур" первым из российских туроператоров заявил о прекращении своей деятельности после 17 лет работы в связи с коронавирусом и курсом валют.
ТАСС 09:27
Музыка

«Евровидение-2020» официально отменили

Российская газета вчера в 09:36
Происшествия

На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело

РИА Новости 10:02
Армия и оружие

Первые подлодки: почему День моряка-подводника отмечают 19 марта

19 марта 1906 года по указу императора России Николая II в классификацию судов военного флота были включены подводные лодки.
Российская газета 02:27
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Piter.tv 08:55
Происшествия

В Москве умерла пожилая женщина, у которой нашли коронавирус

В Москве скончалась 79-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирусное заболевание, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 04:27
Авто

АвтоВАЗ отзывает более 1,2 тысячи автомобилей Lada Xray

Evo-rus.com 11:11
Политика

Россия расширит ответный черный список в отношении представителей ЕС

Российская Федерация расширит ответный черный список в отношении представителей Евросоюза (ЕС).
Вечерняя Москва 10:43
Общество

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений.
ТАСС 11:24
Авто

Nissan запатентовал в России название электрического кроссовера

Компания Nissan получила патент в России на товарный знак Ariya — пятиместный электрический кроссовер марки, который должен встать на конвейер в ближайшие годы.
Motor 06:52
Политика

Путин объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым российским

Добавим, представители крымской общественности обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии.
REGNUM вчера в 23:05
Общество

Сделан первый снимок коронавируса под микроскопом

Сделан первый снимок коронавируса под микроскопом, передает ОТР.
Общественное телевидение России 11:16
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не принимать ибупрофен при лечении от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.
РИА Новости 17 марта в 06:52
Экономика

Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 17 марта в 13:56
Здоровье

Ставропольцы гадают, кто стал первым заболевшим коронавирусом в крае

Ставропольцы распространяют в мессенджерах аудиосообщение о заражении коронавирусом главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой.
Аргументы и Факты - Ставрополь 09:45
Общество

В НИИ гриппа назвали сроки появления вакцины от коронавируса

17 марта на кафедре вирусологии в МГУ «Известиям» рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от коронавируса.
Известия 10:24
Общество

Путин заявил о необходимости укреплять средний класс

Президент России Владимир Путин заявил, что свыше 70% россиян относятся к среднему классу.
Газета.Ru вчера в 12:00
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
РИА Новости 06:42
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится.
РБК 04:30
Общество

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России

Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Газета.Ru 09:48
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Финансы

ЦБ РФ 19 марта начнет продавать валюту из ФНБ на внутреннем рынке

Банк России 19 марта приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству РФ, сообщается на сайте регулятора.
ТАСС 03:06
Общество

Институт Роберта Коха: пандемия может длиться два года

Берлин, 17 марта 2020, 15:00 — REGNUM Коронавирус COVID-19 может циркулировать по миру в масштабе пандемии несколько лет, ориентировочно — два года.
REGNUM 17 марта в 08:00
Происшествия

На месте строительства участка Юго-Восточной хорды в Москве вновь возник конфликт

Коммерсантъ вчера в 12:07
Общество

Первый город в России ввел режим ЧС из-за коронавируса

Первым городом, в котором введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на фоне пандемии коронавируса, стал Абакан в Республике Хакасия.
Московский Комсомолец 07:42
Общество

Журнал Playboy перестанет выходить в печатной версии

Намерение полностью прекратить выпуск печатной версии культового глянца Playboy озвучил глава Playboy Enterprises Бен Кон.
Live24 07:02
Общество

В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом

За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 09:44
Общество

За сутки коронавирус выявили в 15 регионах России

Новые случаи заражения COVID-2019 обнаружили за сутки в 15 регионах страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru вчера в 02:37
Происшествия

Два случая заражения коронавирусом подтвердили в Воронежской области

В облправительстве сообщили о двух официально подтвержденных случаях коронавируса.
Kursk.com 09:59
Единоборства

UFC подтвердил перенос боя Нурмагомедова и Фергюсона

RT на русском 01:36
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