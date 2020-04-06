Центральный банк выделит на эти цели 150 млрд рублей", - сообщили в секретариате Белоусова. "В первой очереди банков, которые получат денежные средства от ЦБ, - Сбербанк, ВТБ, МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Открытие".

с чего всё началось

В настоящее время Сбербанк и ВТБ уже начали выдачу кредитов под 0 процентов годовых, остальные начнут выдачу 8 апреля. Также Минэкономразвития проводит дополнительный отбор банков на получение субсидии.

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