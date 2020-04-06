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Lenta.ruLenta.ruРоссийские банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты

В настоящее время Сбербанк и ВТБ уже начали выдачу кредитов под 0 процентов годовых, остальные начнут выдачу 8 апреля. Также Минэкономразвития проводит дополнительный отбор банков на получение субсидии.
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с чего всё началось

Банки с 8 апреля начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

Центральный банк выделит на эти цели 150 млрд рублей", - сообщили в секретариате Белоусова. "В первой очереди банков, которые получат денежные средства от ЦБ, - Сбербанк, ВТБ, МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Открытие".
ТАСС06 апреля в 08:39

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Российские банки начинают выдавать «зарплатные» кредиты

Вести.Ru00:28

Крупнейшие российские банки сегодня начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты

Эхо Москвывчера в 17:10

Банки 8 апреля начнут выдавать беспроцентные кредиты малому бизнесу

Коммерсантъ06 апреля в 08:50

Беспроцентный заем: кто сможет воспользоваться кредитом на выплату зарплат сотрудникам

ТАССвчера в 03:47

Крупнейшие банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты с 8 апреля

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Банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты на выплату зарплат

Известия06 апреля в 08:07

Крупнейшие банки уже в среду начнут выдавать «нулевые» кредиты под зарплату по госпрограмме

Gorod4806 апреля в 07:43
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Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина

Peterburg2.ru вчера в 14:43
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В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
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Команда украинских врачей предложила использовать пакеты для неинвазивного CPAP (искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением - прим. ред.) в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для заболевших COVID-19.
РИА Новости вчера в 19:44
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Газета.Ru 06 апреля в 05:35
Футбол

Икер Касильяс хочет вернуться в «Реал»

Вратарь «Порту» (Португалия) Икер Касильяс рассказал, что хочет вернуться в «Реал» (Мадрид). Слова футболиста передаёт «Mundo Deportivo».
ГЛАС.RU 00:54
Происшествия

Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер

РБК 01:39
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета вчера в 12:52
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В Пермском крае умер пациент с коронавирусом

РИА Новости 01:56
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Lenta.ru 06 апреля в 18:34
ЖКХ

В России будет введен мораторий на штрафы за долги по ЖКХ

В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 Мишустин сказал, что для всех жителей России, вне зависимости от того, какой доход они получают, будет введен временный мораторий на начислении пени на неоплаченные услуги по ЖКХ.
RuNews24.ru 06 апреля в 07:23
Политика

Путин о коронавирусе: Пик эпидемии еще не пройден

Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден.
РЕН ТВ вчера в 09:14
Здоровье

В Гонконге рассказали о способах спастись от коронавируса

Медики дали рекомендации по профилактике инфекции COVID-19. В Гонконге рассказали о способах спастись от коронавируса.
Piter.tv 02:06
Происшествия

Почти 90 населенных пунктов в Омской области остаются без электричества после урагана

Мэрия Омска сообщила, что ураганный ветер за прошедшую ночь повредил в городе десятки конструкций и машин, повалил почти 20 деревьев и стал причиной аварии на электросетях, из-за которой без электроснабжения остается микрорайон Входной с населением несколько тысяч человек.
ТАСС 01:52
Общество

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Китай закроет последний пассажирский пункт пропуска на границе с Россией.
РЕН ТВ 01:40
Общество

Жители Томска сняли над городом «НЛО»

Жители Томска распространили в интернете короткую видеозапись "неопознанного летающего объекта" над городом, ученый считает, что загадочного в ней мало, а запись может оказаться монтажом.
РИА Новости вчера в 23:24
Политика

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма

Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
РИА Новости вчера в 21:16
Общество

Австрия смягчает режим карантина

Австрия смягчает режим карантина.
Piter.tv вчера в 05:44
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 21:33
Технологии

Sony показала фотографии нового геймпада для PlayStation 5

Компания Sony на своей странице в Twitter презентовала новый контроллер для PlayStation 5, получивший название DualSense.
Газета.Ru вчера в 23:10
Политика

Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости вчера в 18:46
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
RT на русском вчера в 01:57
Общество

Власти Уханя сняли ограничения на выезд из города

Власти Уханя, где в январе началась вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, сняли ограничения на выезд из этого города, расположенного в Центральном Китае.
ТАСС вчера в 13:20
Энергетика

Мировые цены на нефть вновь начали незначительно расти

24 марта СМИ предположили, что звонок Трампа принцу Саудовской Аравии обвалил цены на нефть 9 марта.
ИА Новороссия 01:39
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости 06 апреля в 13:04
Авто

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По данным одного из столичных дилеров, на которого ссылается "Российская газета", Lada Xray Cross Instinct будет стоить 1 043 000 рублей, став самым дорогим автомобилем семейства.
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В Новосибирской области выявили два новых случая коронавируса

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RT на русском 01:16
Футбол

Матчи РПЛ могут доиграть при пустых трибунах

Российскими клубами обсуждается возможность проведения матчей РПЛ при пустых трибунах после того, как сезон снова возобновится.
Sport.ru вчера в 05:00
Здоровье

Ведение взрослых пациентов с внебольничной пневмонией — новый алгоритм

Минздрав России представил алгоритм оказания помощи взрослому населению с внебольничными пневмониями (ВП), разработанный совместно с главным внештатным специалистом пульмонологом Минздрава России С.Н. Авдеевым (письмо Министерства здравоохранения РФ от 6 марта 2020 г. № 30-4/И2-2702).
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Шоу-бизнес

Меган Маркл остается принцессой Великобритании

Многие были потрясены тем, что титулы пара не потеряла. По крайней мере, Меган Маркл остается принцессой Великобритании.
Bimru.ru 06 апреля в 04:59
Общество

Госдума предлагает отменить ЕГЭ в 2020 году

Олег Смолин, будучи первым зампредседателя комитета Государственной Думы по образованию и науки, обратился с предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Независимый публицист вчера в 05:42
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