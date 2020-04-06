Коронавирус
Lenta.ruРоссийские банки начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты
В настоящее время Сбербанк и ВТБ уже начали выдачу кредитов под 0 процентов годовых, остальные начнут выдачу 8 апреля. Также Минэкономразвития проводит дополнительный отбор банков на получение субсидии.
Читать в источнике
Оценить43
с чего всё началось
Центральный банк выделит на эти цели 150 млрд рублей", - сообщили в секретариате Белоусова. "В первой очереди банков, которые получат денежные средства от ЦБ, - Сбербанк, ВТБ, МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Открытие".ТАСС06 апреля в 08:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Крупнейшие российские банки сегодня начнут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты
Эхо Москвывчера в 17:10
Крупнейшие банки уже в среду начнут выдавать «нулевые» кредиты под зарплату по госпрограмме
Gorod4806 апреля в 07:43
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 02:40, Ашберн
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина
Политика
В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
Общество
На Украине решили спасать больных COVID-19 с помощью пакета на голове
Команда украинских врачей предложила использовать пакеты для неинвазивного CPAP (искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением - прим. ред.) в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для заболевших COVID-19.
Общество
В Японии введут режим ЧС 7 апреля из-за коронавируса
Футбол
Икер Касильяс хочет вернуться в «Реал»
Вратарь «Порту» (Португалия) Икер Касильяс рассказал, что хочет вернуться в «Реал» (Мадрид). Слова футболиста передаёт «Mundo Deportivo».
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Происшествия
В Пермском крае умер пациент с коронавирусом
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
ЖКХ
В России будет введен мораторий на штрафы за долги по ЖКХ
В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 Мишустин сказал, что для всех жителей России, вне зависимости от того, какой доход они получают, будет введен временный мораторий на начислении пени на неоплаченные услуги по ЖКХ.
Политика
Путин о коронавирусе: Пик эпидемии еще не пройден
Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден.
Здоровье
В Гонконге рассказали о способах спастись от коронавируса
Медики дали рекомендации по профилактике инфекции COVID-19. В Гонконге рассказали о способах спастись от коронавируса.
Происшествия
Почти 90 населенных пунктов в Омской области остаются без электричества после урагана
Мэрия Омска сообщила, что ураганный ветер за прошедшую ночь повредил в городе десятки конструкций и машин, повалил почти 20 деревьев и стал причиной аварии на электросетях, из-за которой без электроснабжения остается микрорайон Входной с населением несколько тысяч человек.
Общество
Китай закроет последний пункт пропуска на границе с Россией
Китай закроет последний пассажирский пункт пропуска на границе с Россией.
Общество
Жители Томска сняли над городом «НЛО»
Жители Томска распространили в интернете короткую видеозапись "неопознанного летающего объекта" над городом, ученый считает, что загадочного в ней мало, а запись может оказаться монтажом.
Политика
Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма
Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
Общество
Австрия смягчает режим карантина
Австрия смягчает режим карантина.
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Технологии
Sony показала фотографии нового геймпада для PlayStation 5
Компания Sony на своей странице в Twitter презентовала новый контроллер для PlayStation 5, получивший название DualSense.
Политика
Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ
Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
Общество
Власти Уханя сняли ограничения на выезд из города
Власти Уханя, где в январе началась вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, сняли ограничения на выезд из этого города, расположенного в Центральном Китае.
Энергетика
Мировые цены на нефть вновь начали незначительно расти
24 марта СМИ предположили, что звонок Трампа принцу Саудовской Аравии обвалил цены на нефть 9 марта.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Авто
Самый дорогой Lada Xray Cross будет стоить дороже 1 млн рублей
По данным одного из столичных дилеров, на которого ссылается "Российская газета", Lada Xray Cross Instinct будет стоить 1 043 000 рублей, став самым дорогим автомобилем семейства.
Происшествия
В Новосибирской области выявили два новых случая коронавируса
В Новосибирской области выявили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Футбол
Матчи РПЛ могут доиграть при пустых трибунах
Российскими клубами обсуждается возможность проведения матчей РПЛ при пустых трибунах после того, как сезон снова возобновится.
Здоровье
Ведение взрослых пациентов с внебольничной пневмонией — новый алгоритм
Минздрав России представил алгоритм оказания помощи взрослому населению с внебольничными пневмониями (ВП), разработанный совместно с главным внештатным специалистом пульмонологом Минздрава России С.Н. Авдеевым (письмо Министерства здравоохранения РФ от 6 марта 2020 г. № 30-4/И2-2702).
Шоу-бизнес
Меган Маркл остается принцессой Великобритании
Многие были потрясены тем, что титулы пара не потеряла. По крайней мере, Меган Маркл остается принцессой Великобритании.
Общество
Госдума предлагает отменить ЕГЭ в 2020 году
Олег Смолин, будучи первым зампредседателя комитета Государственной Думы по образованию и науки, обратился с предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.