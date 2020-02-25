Экономика

VSE42.RUVSE42.RUРоссийские банки намерены отказаться от бумажных договоров

Представители крупных российских банков рассказали, что планируют отказаться от бумажных договоров к концу 2021 года.
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с чего всё началось

Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров

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