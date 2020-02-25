Что касается розницы, то лишь 68,3% всех операций было оформлено в электронном виде, добавили в Сбербанке (не считая мобильного приложения). Во втором крупнейшем банке — ВТБ — уверяют, что все 1,5 тыс. офисов ВТБ перейдут на безбумажные технологии к концу I квартала этого года.

с чего всё началось

Представители крупных российских банков рассказали, что планируют отказаться от бумажных договоров к концу 2021 года.

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