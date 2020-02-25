Экономика
VSE42.RUРоссийские банки намерены отказаться от бумажных договоров
Представители крупных российских банков рассказали, что планируют отказаться от бумажных договоров к концу 2021 года.
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с чего всё началось
Что касается розницы, то лишь 68,3% всех операций было оформлено в электронном виде, добавили в Сбербанке (не считая мобильного приложения). Во втором крупнейшем банке — ВТБ — уверяют, что все 1,5 тыс. офисов ВТБ перейдут на безбумажные технологии к концу I квартала этого года.Известия24 февраля в 16:01
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Шоу-бизнес
Елена Степаненко молится за Петросяна
Авто
Электромобиль DS Aero Sport Lounge: высокая посадка и 680 сил
Ну а техническая часть концепта DS Aero Sport Lounge, как заявлено, создана по технологиям электрической Формулы-Е, ведь марка DS — один из пионеров этой серии, а команда DS Techeetah — действующий чемпион.
Политика
Секретарь СНБО заявил о подготовке к наступлению России в Донбассе
Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Политика
Путин поручил закрыть доступ к сайтам с пропагандой наркотиков
Президент России Владимир Путин поручил закрыть доступ к интернет-ресурсам, которые занимаются пропагандой наркотиков, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
Политика
Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.
Экономика
Количество поддельных купюр в России за 2019 год выросло на 7,4%
Банк России за 2019 г. выявил 41 тыс. 355 поддельных купюр в банковской системе РФ, что на 2 тыс. 851 банкноту или 7,4% больше, чем показатель 2018 года.
Происшествия
СК предъявил новое обвинение историку Олегу Соколову
Историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, предъявили обвинение в незаконном хранении оружия, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Политика
Кремль отреагировал на слова Суркова об обнулении президентских сроков
В Кремле считают слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, допустившего обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента, частным мнением.
Происшествия
Во Франции зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом
Во Франции сегодня, 25 февраля, выявлены два новых случая заражения коронавирусом Covid-2019.
Происшествия
Мужчина поджег себя у офиса Зеленского в Киеве
У офиса Зеленского в среду проходит митинг медиков, которые выступают против ликвидации медучреждений под видом оптимизации и преобразования коммунальных некоммерческих предприятий.
Политика
Украина объявила о встрече глав МИД «нормандской четверки»
Последний саммит «нормандской четверки» — глав России, Украины, Франции и Германии — прошел в Париже 9 декабря, спустя три года после предыдущего.
Политика
Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Армия и оружие
На Донбассе очередной боец ВСУ подорвался на собственной мине
Скорее всего, боец ВСУ нарвался на собственную мину.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Космос
Байконур планируют модернизировать под новую ракету «Союз-2М»
Экономика
Эксперт оценил негативное влияние коронавируса на российскую экономику
Негативный эффект от коронавируса для российской экономики будет растянут во времени, при неблагоприятном развитии ситуации он может составить 0,2-0,3 процентного пункта ВВП, сообщил РИА Новости главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.
Культура
На КиноПоиск HD вышел документальный фильм о Владе Листьеве
Своей версией убийства Листьева в фильме поделятся следователь по делу Петр Трибой, создатели российского телевидения Леонид Парфенов, Александр Любимов, Леонид Якубович, а также непубличные люди, которые имели самое прямое отношение к событиям.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Шоу-бизнес
Maruv ответила на травлю из-за поздравления с 23 февраля
Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, жестко ответила критикам, которые не признают праздник День защитника Отечества.
Политика
Путин призвал полицейских не считать каждого бизнесмена преступником
Глава государства призвал стражей порядка "не видеть потенциального нарушителя" в каждом бизнесмене.
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Игры
В сеть попали кадры ремейка игры Resident Evil 3
Фанаты серии компьютерной игры Resident Evil ждут широкого анонса ремейка вышедшей в 1999 году третьей части через два дня.
Культура
Кадыров прокомментировал участие дочери в Неделе моды в Париже
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал участие своей дочери Айшат в Неделе моды в Париже.
Политика
Путин прокомментировал следствие по делу Голунова
Президент России Владимир Путин прокомментировал следствие по делу журналиста Ивана Голунова.
Происшествия
Следствие засекретило личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении Boeing 17 июля 2014 года в районе Донбасса, останутся в тайне, сообщила голландская телевизионная программа Nieuwsuur.