Экономика
REGNUMРоссийские банки нарастили продажи золота на фоне пандемии
Снижение показателя означает, что банки нарастили продажу золота на 4,6 тонны, до 73,4 тонн, приводит РБК оценку аналитика банка БКФ Максима Осадчего. Отмечается, что таким образом в условиях пандемии всего за месяц банки продали на 15% больше золота.
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками.РБКвчера в 17:00
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
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Xiaomi начала тестировать сеть 6G
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Ефремов отметил, что актеры театры не могут без зрителя. Это будет уже не спектакль, не искусство, а что-то другое.
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Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение
Референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в этом году не состоится.
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Многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой
В Республике Саха (Якутия) многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:15
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Вышло майское обновление Windows 10
Долгожданное майское обновление Windows 10 наконец-то стало доступным.
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Православные празднуют Вознесение Господне
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Известия вчера в 18:34
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Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
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Зачем в России покупают телевизоры. Как, когда и почём
В исследовании приняли участие владельцы телевизоров Samsung и других брендов в разных городах России.
iXBT.com 04:59
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Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
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Минтруд России предложил новые меры поддержки
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса.
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Астрономы нашли недостающую материю Вселенной
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Армия и оружие
Встреча российского и американского патрулей в Сирии попала на видео
Вечерний курьер вчера в 08:47
Происшествия
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
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Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Политика
МИД РФ: роль Украины в крушении MH17 не расследована
Во время расследования авиакатастрофы Boeing рейса MH17 совместная следственная группа не проверила роль Украины в этой трагедии.
URA.Ru 04:44
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 97 человек
За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 97 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:53
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня
Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
Транспорт
Рабочие пропуска автоматически продлятся до 14 июня в Москве
В столице из-за продления режима самоизоляции срок действия пропусков, оформленных для поездок на работу, продлится автоматически до 14 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО вчера в 14:10
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Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Боксёр Майк Тайсон принял участие в шоу All Elite Wrestling Dynamite, которое вернулось на американские телеэкраны после перерыва из-за пандемии.
Pravda.Ru 04:53
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
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Шубская родила Овечкину второго сына
Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская.
Слово и Дело вчера в 04:30
Происшествия
Турецкие военные пострадали от взрыва в Идлибе
Идлиб, Сирия, 27 мая 2020, 17:29 — REGNUM Турецкие военные получили ранения 27 мая при взрыве в сирийском Идлибе, передаёт A Haber.
REGNUM вчера в 10:29
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Общество
В Тульской области число случаев COVID-19 превысило 3,5 тысячи
Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 3,5 тысячи, выздоровели 1564 человека, сообщает областное правительство.
РИА Новости 04:43