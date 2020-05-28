Экономика
REGNUMРоссийские банки нарастили продажи золота на фоне пандемии
Снижение показателя означает, что банки нарастили продажу золота на 4,6 тонны, до 73,4 тонн, приводит РБК оценку аналитика банка БКФ Максима Осадчего. Отмечается, что таким образом в условиях пандемии всего за месяц банки продали на 15% больше золота.
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками.РБК27 мая в 17:00
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Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
ТАСС вчера в 14:45
Здоровье
Андрей Бочаров провел клинический совет в Волгограде
В ближайшее время ожидается совещание оперативного штаба, на котором с учётом мнения клинического совета решится дальнейшая судьба режима самоизоляции в Волгоградской области.
НовостиВолгограда.ру вчера в 05:25
Технологии
На ракете «Протон» заменили бракованные комплектующие
Газета.Ru вчера в 23:42
Общество
Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма
С 15 июня санаторно-курортные учреждения Крыма начнут принимать первых туристов, правда, не с материковой части РФ, а пока только крымчан.
Российская газета вчера в 12:36
Происшествия
Неизвестные напали на инкассаторов в Красноярске
В Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов, пострадали два человека, сообщили 30 мая в главном управлении МВД по Красноярскому краю.
Известия 00:35
Политика
Лукашенко назвал брендом страны Минский тракторный завод
Всего лишь на год моложе юбилея Великой Победы Минский тракторный завод, который посетил в день его 74-й годовщины президент Беларуси, сообщает 29 мая его пресс-служба.
Российская газета вчера в 06:32
Шоу-бизнес
Названы обратившиеся за МРОТ российские артисты
18 мая эксперты назвали наиболее пострадавшие от пандемии отрасли малого и среднего бизнеса.
Известия вчера в 23:35
Здоровье
Доктору медицинских наук в Алтайском крае предложили идти в уборщики
Отделение «Ортопедии и травматологии» Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства сокращают, и всем врачам – травматологам Сергею Рубелю, Александру Шмату, Валерии Шумилиной, заведующему отделению доктору медицинских наук, профессору, главному детскому ортопеду и травматологу Арсену Осипову – предложены новые вакансии: санитаров, уборщиков и дворников.
vRubcovske.ru 01:18
Политика
Захарова раскритиковала разрыв США отношений с ВОЗ
Ранее 29 мая президент США Дональд Трамп заявил, что прекращают все отношения с ВОЗ.
РБК вчера в 18:25
Общество
В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане
РИА Новости вчера в 18:57
Политика
Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7
Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7 в июне, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 21:37
Армия и оружие
Турция решила действовать против России
В Анкаре решили устроить России расправу в Чёрном море.
Avia.pro вчера в 17:31
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
Общество
Стас Костюшкин записал обращение после рассказа об изнасиловании
Певец, экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин записал видеообращение, в котором объяснил, почему решил рассказать о том, что стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 21:00
Политика
Подсчитан процент вероятности победы Трампа на выборах в США
Действующий президент США Дональд Трамп одержит победу на грядущих выборах с вероятностью в 91 процент.
Lenta.ru вчера в 17:05
Футбол
Роспотребнадзор разрешил проводить матчи РПЛ со зрителями
Отмечается, Роспотребнадзор разрешил Российскому футбольному союзу проводить игры чемпионата России с болельщиками.
Vprognoze.ru 28 мая в 11:43
Общество
Академик РАН предупредил о вреде долгого ношения масок и перчаток
Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, в связи с этим носить перчатки бесполезно и вредно, так как есть риск заработать грибковые заболевания, сообщил «Интерфаксу» зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Республика Татарстан 28 мая в 05:44
Общество
Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
В Атланте ввели режим ЧС из-за беспорядков после смерти Джорджа Флойда
Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп заявил, что вводит режим чрезвычайной ситуации в округе Фултон, в том числе и в крупнейшем городе штата Атланте, из-за беспорядков.
Газета.Ru 01:33
Авто
Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 28 мая в 11:36
Игры
Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS
Игромания.ру 28 мая в 09:18
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
Политика
Трамп объяснил свой пост в Twitter о протестах в Миннеаполисе
Президент США Дональд Трамп объяснил свою публикацию в Twitter о привлечении сил Национальной гвардии к разгону протестов в Миннеаполисе на фоне убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
Газета.Ru вчера в 15:07
Политика
Трамп ограничил въезд в США для ученых из Китая
Американский президент Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд США ученых и студентов из Китая. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:42
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Газета.Ru вчера в 12:17
Игры
Презентация Playstation 5 состоится 4 июня
ITZine.ru вчера в 13:04
Политика
Порошенко снова не пришел на допрос
27 мая Государственное бюро расследований вызвало Порошенко на допрос по уголовному делу, возбужденному из-за возможной прослушки его переговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
РБК вчера в 07:33