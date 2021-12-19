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Опрос РИА Новости: банки РФ не ожидают повышения ставки по вкладам до двузначных цифр

Повышение ключевой ставки ЦБ означает продолжение роста ставок по рублевым вкладам и накопительным счетам в ближайшие недели.
Lenta.ru
Резких изменений до конца года не будет, рост растянется на один-два месяца, ожидает директор казначейства "МТС банка" Елена Юдина.
РИА Новости
Небольшое увеличение процентов по вкладам на рынке прогнозируют и в "Дом.РФ" — на 0,3-0,5 процентного пункта, "Почта банке" — 0,25-0,5 процентного пункта, и Экспобанке — 0,2-0,3 процентного пункта.
РИА Новости
"В 2022 году средние ставки по рублевым вкладам от года будут находиться на уровне 7,5-8% годовых, а максимальные значения с учетом дополнительных опций и акций могут превысить и 10%", — ожидает ВТБ.
ПРАЙМ

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