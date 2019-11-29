Технологии

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские банки обнаружили на Android новый вирус, похищающий деньги

Российские банки зафиксировали случаи мошенничества с помощью нового вируса, использующего уязвимости в приложениях операционной системы Android. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Group-IB.
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с чего всё началось

Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

Российские банки начали сталкиваться с новым видом мошенничества — трояном, который способен автоматически переводить средства через банковские мобильные приложения для операционной системы Android (так называемый автозалив).
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

РБКвчера в 23:00

Банки обнаружили новый вирус для хищения денег в России

RT на русском01:20

СМИ: новый вирус для Android научился красть деньги прямо из приложений

Телеканал 360°вчера в 23:55

Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

Известия00:33

Российские банки нашли новый вирус для хищения денег

Говорит Москвавчера в 23:29

Обнаружен незаметно ворующий деньги с карт вирус на Android

Lenta.ru01:41

Российские банки обнаружили на Android новый вирус, похищающий деньги

РИА Новости02:44
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Общество

Ургант посоветовал губернатору «не опускать руки»

Телевизионный юморист Иван Ургант советует губернатору Вадиму Шумкову "не опускать руки".
Вечерний курьер 03:31
Политика

Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму

Помимо прочего, документ включал в себя пункт о необходимости создания в Симферополе «почетного или какого-то дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки», рассказал Хандогий, отметив, что стороны долго обсуждали этот вопрос.
Lenta.ru 03:01
Политика

В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота

Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Известия 04:27
Политика

В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.
RT на русском вчера в 18:51
Шоу-бизнес

Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери

Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.
StarHit.ru вчера в 13:00
Общество

В закон о домашнем насилии внесли понятие «примирение»

В финальной версии закона о профилактике домашнего насилия появился пункт, обязывающий профильные некоммерческие и общественные организации помогать жертве и агрессору достичь примирения, сообщает РБК.
Национальная служба новостей 03:59
Экономика

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
РБК вчера в 18:34
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии

Оксана Воеводина сказала, что не жалеет о браке с Мухаммадом V. Слова российской модели приводит сайт KP.RU.
Пятый канал 27 ноября в 03:09
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru вчера в 18:42
Происшествия

Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

Известия вчера в 12:09
Происшествия

В Псковской области перевернулся автобус с детьми

В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
Интерфакс 03:46
Политика

На Украине признали нищету в стране результатом Майдана

Газета.Ru вчера в 21:59
Происшествия

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
РБК 03:29
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери

Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Газета.Ru 27 ноября в 09:06
Политика

Россия и Украина обсудили претензии по газу

Российская сторона рассчитывает на краткосрочный транзитный контракт сроком на год — за это время она успеет запустить газопровод «Северный поток-2» в обход Украины.
Lenta.ru вчера в 13:17
Общество

ЦБ выпустил памятные монеты в честь 75-летия Победы

ТАСС 02:58
Общество

Завершено строительство моста через Амур в Китай

Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:10
Экономика

Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни

Если раньше средний возраст выхода на пенсию в ОЭСР был равен 63,8 года, то к 2060 году, согласно уже принятым решениям, он вырастет до 65,9 года.
Коммерсантъ 27 ноября в 17:49
Гаджеты

Acer представила в России игровое кресло за 2,5 млн рублей

Дни24 вчера в 11:27
Энергетика

«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
BFM.ru 04:24
Наука

Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами

МедиаПоток вчера в 11:33
Общество

Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
RT на русском вчера в 12:15
Армия и оружие

Две атомные субмарины «Борей-А» заложат в день 75-летия Победы

Два атомных ракетоносца модернизированного проекта 955А («Борей-А») планируют заложить в день 75-летия Победы, 9 мая следующего года и передать ВМФ РФ в 2026 и 2027 годах.
ФАН вчера в 21:35
Происшествия

Петербургских врачей наказали за фото с фаллосом пациента

Бригада врачей из Санкт-Петербурга привлечена к дисциплинарной ответственности за съемку и публикацию в интернете фото операции по извлечению гигантского фаллоса из мужчины.
Московский Комсомолец 04:14
Политика

В ООН потребовали от России объяснений за разгон летних протестов

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям запросили у постпреда РФ в организации объяснения по поводу действий властей России во время летних протестов, котоыре привели к уголовному преследованию их участников.
Московский Комсомолец 03:44
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф рассекретил свою новую возлюбленную

Российский рэпер Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, пришел в себя после болезненного расставания с экс-возлюбленной, певицей Кети Топурией.
Bimru.ru 04:20
Авто

Skoda начала производство новой Octavia

Напомним, премьера Skoda Octavia четвертого поколения состоялась в Праге в начале ноября нынешнего года.
Автостат 02:12
Общество

В Госдуму все же внесли законопроект о выходном 31 декабря

Ранее власти Томской области объявили 31 декабря 2019 года выходным днем.
Newstracker.ru вчера в 05:52
Спорт

Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
РБК вчера в 17:30
Политика

В Мосгордуме сорван «круглый стол», посвящённый преследованию оппозиции

Оппозиционер предложил провести "круглый стол" на альтернативной площадке.
Эхо Москвы 04:01
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