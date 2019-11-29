Общество

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Российские банки начали сталкиваться с новым видом мошенничества — трояном, который способен автоматически переводить средства через банковские мобильные приложения для операционной системы Android (так называемый автозалив).
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Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

РБК23:00

Российские банки нашли новый вирус для хищения денег

Говорит Москва23:29
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Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 23:37, Ашберн
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