Технологии

РБКРБКРоссийские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

Кто столкнулся с трояном В 2019 году с новым видом троянов столкнулись клиенты минимум двух российских банков — Почта Банка и МКБ, рассказали РБК их представители.
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с чего всё началось

Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

Российские банки начали сталкиваться с новым видом мошенничества — трояном, который способен автоматически переводить средства через банковские мобильные приложения для операционной системы Android (так называемый автозалив).
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Банки обнаружили новый вирус, который крадет деньги через смартфоны россиян

URA.Ru00:34

Российские банки нашли новый вирус для хищения денег

Говорит Москвавчера в 23:29

СМИ: новый вирус для Android научился красть деньги прямо из приложений

Телеканал 360°вчера в 23:55

Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

Известия00:33

Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

РБКвчера в 23:00

Банки обнаружили новый вирус для хищения денег в России

RT на русском01:20

Обнаружен незаметно ворующий деньги с карт вирус на Android

Lenta.ru01:41
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Транспорт

На двух направлениях МЦД произошли сбои в движении поездов

В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщили, что на двух направлениях Московских центральных диаметров (МЦД) в связи с проверкой составов утром в пятницу, 29 ноября, были увеличены интервалы движения поездов.
RT на русском 01:33
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM вчера в 02:15
Здоровье

В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача

Каабак — единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек детям с небольшим весом.
Lenta.ru 27 ноября в 15:32
Экономика

Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
Известия 27 ноября в 16:01
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Общество

Роскачество предостерегло от интернет-мошенников в «Черную пятницу»

Роскачество рассказало, как распознать мошенников, прикрывающихся интернет-продажами, особенно в "Черную пятницу", рекомендации приводятся в сообщении организации.
РИА Новости 01:31
Гаджеты

Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы

Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
Профиль вчера в 07:44
Происшествия

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости вчера в 18:11
Политика

На Украине рассказали о несбывшихся планах США в отношении Крыма

В эфире интернет-канала UkrLife 28 ноября дипломаты рассказали, что вопрос активно обсуждался после того, как Киев не получил в 2008 году план действий по членству в НАТО.
Известия вчера в 22:54
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Центробанк отозвал лицензию у Осколбанка, сообщает РИА "Новости". Лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 29 ноября.
Газета.Ru 00:41
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Гаджеты

Xiaomi снимает с производства смартфон Xiaomi Mi 9

Информацию распространил китайский источник, который обратил внимание на том, что в каталоге компании на фирменном сайте отсутствует Xiaomi Mi 9. Удаление из каталога обычно означает, что модель снимают с производства, так как в других случаях этого не делают.
Astera вчера в 10:48
Политика

В Японии в возрасте 101 года умер бывший премьер Накасонэ

Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ скончался в возрасте 101 года, сообщает NHK.
РБК 01:27
Общество

В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
РИА Новости вчера в 22:32
Хоккей

Гусев стал первой звездой матча «Нью-Джерси» с «Монреалем»

Нева Спорт 01:33
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
REGNUM вчера в 02:19
Происшествия

Еще один алтайский депутат может оказаться на скамье подсудимых

Инсайдеры сообщают, что он мог заниматься незаконной вырубкой леса Правоохранители заинтересовались деятельностью предприятия ООО "Алтай-Форест", которое возглавляет депутат АКЗС Николай Бушков.
АМИТЕЛ 00:45
Кино

«Холодное сердце 2» не оставит шансов соперникам в праздничные дни

Анимационный фильм студии Walt Disney "Холодное сердце 2" не оставит шансов своим соперникам в американском прокате в длинные выходные, связанные с Днем Благодарения.
Kinonews.ru вчера в 07:58
Политика

В партии Зеленского решили «приглушить» свободу слова

Василевская-Смаглюк считает, что свобода слова на Украине «настолько сильна», «что ее пора бы уже приглушить».
Lenta.ru 01:26
Происшествия

ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»

РБК вчера в 03:14
Происшествия

В Москве избили звезду сериала «Солдаты»

Актера Вячеслава Гришечкина избили на юго-западе Москвы в ночь на 29 ноября. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 01:39
Происшествия

В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник

В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
РИА Новости 27 ноября в 09:50
Здоровье

Диетолог напомнила о различном влиянии чая на здоровье

Как сообщила врач-диетолог Марина Макиша, из-за некоторых особенностей данный напиток может по-разному воздействовать в целом на организм человека.
Evo-rus.com 27 ноября в 04:38
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Качканарское время 27 ноября в 16:47
Происшествия

Мать убитого в Екатеринбурге мальчика задержана

REGNUM вчера в 22:22
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия вчера в 23:03
Здоровье

Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет

Комсомольская правда вчера в 05:30
Общество

Подмосковье стало лидером по числу приговоров о насилии в армии

Сколько приговоров было по статьям о насилии в армии Число приговоров за дедовщину в армии неуклонно сокращается, свидетельствуют данные за 2008 – 2019 годы, которые по запросу РБК предоставил судебный департамент при Верховном суде.
РБК 01:01
Интернет

В WhatsApp появится автоматическое удаление сообщений

В мессенджере WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений через заданный период времени, сообщает во вторник издание WABetaInfo.
DP.RU 26 ноября в 02:54
Космос

Обнаружена черная дыра, существование которой невозможно

Астрономы обнаружили в Млечном Пути черную дыру настолько огромных размеров, что она бросает вызов всем существующим моделям эволюции звезд.
Южный Федеральный вчера в 10:02
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