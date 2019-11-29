Технологии
РБКРоссийские банки обнаружили новый вирус для хищения денег
Кто столкнулся с трояном В 2019 году с новым видом троянов столкнулись клиенты минимум двух российских банков — Почта Банка и МКБ, рассказали РБК их представители.
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с чего всё началось
Российские банки начали сталкиваться с новым видом мошенничества — трояном, который способен автоматически переводить средства через банковские мобильные приложения для операционной системы Android (так называемый автозалив).РБКвчера в 23:00
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Транспорт
На двух направлениях МЦД произошли сбои в движении поездов
В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщили, что на двух направлениях Московских центральных диаметров (МЦД) в связи с проверкой составов утром в пятницу, 29 ноября, были увеличены интервалы движения поездов.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
Здоровье
В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача
Каабак — единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек детям с небольшим весом.
Экономика
Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности
Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
Роскачество предостерегло от интернет-мошенников в «Черную пятницу»
Роскачество рассказало, как распознать мошенников, прикрывающихся интернет-продажами, особенно в "Черную пятницу", рекомендации приводятся в сообщении организации.
Гаджеты
Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы
Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
Происшествия
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Политика
На Украине рассказали о несбывшихся планах США в отношении Крыма
В эфире интернет-канала UkrLife 28 ноября дипломаты рассказали, что вопрос активно обсуждался после того, как Киев не получил в 2008 году план действий по членству в НАТО.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка
Центробанк отозвал лицензию у Осколбанка, сообщает РИА "Новости". Лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 29 ноября.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Гаджеты
Xiaomi снимает с производства смартфон Xiaomi Mi 9
Информацию распространил китайский источник, который обратил внимание на том, что в каталоге компании на фирменном сайте отсутствует Xiaomi Mi 9. Удаление из каталога обычно означает, что модель снимают с производства, так как в других случаях этого не делают.
Политика
В Японии в возрасте 101 года умер бывший премьер Накасонэ
Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ скончался в возрасте 101 года, сообщает NHK.
Общество
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
Хоккей
Гусев стал первой звездой матча «Нью-Джерси» с «Монреалем»
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ
Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
Происшествия
Еще один алтайский депутат может оказаться на скамье подсудимых
Инсайдеры сообщают, что он мог заниматься незаконной вырубкой леса Правоохранители заинтересовались деятельностью предприятия ООО "Алтай-Форест", которое возглавляет депутат АКЗС Николай Бушков.
Кино
«Холодное сердце 2» не оставит шансов соперникам в праздничные дни
Анимационный фильм студии Walt Disney "Холодное сердце 2" не оставит шансов своим соперникам в американском прокате в длинные выходные, связанные с Днем Благодарения.
Политика
В партии Зеленского решили «приглушить» свободу слова
Василевская-Смаглюк считает, что свобода слова на Украине «настолько сильна», «что ее пора бы уже приглушить».
Происшествия
В Москве избили звезду сериала «Солдаты»
Актера Вячеслава Гришечкина избили на юго-западе Москвы в ночь на 29 ноября. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Происшествия
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
Здоровье
Диетолог напомнила о различном влиянии чая на здоровье
Как сообщила врач-диетолог Марина Макиша, из-за некоторых особенностей данный напиток может по-разному воздействовать в целом на организм человека.
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Происшествия
Мать убитого в Екатеринбурге мальчика задержана
Политика
Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Здоровье
Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет
Общество
Подмосковье стало лидером по числу приговоров о насилии в армии
Сколько приговоров было по статьям о насилии в армии Число приговоров за дедовщину в армии неуклонно сокращается, свидетельствуют данные за 2008 – 2019 годы, которые по запросу РБК предоставил судебный департамент при Верховном суде.
Интернет
В WhatsApp появится автоматическое удаление сообщений
В мессенджере WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений через заданный период времени, сообщает во вторник издание WABetaInfo.
Космос
Обнаружена черная дыра, существование которой невозможно
Астрономы обнаружили в Млечном Пути черную дыру настолько огромных размеров, что она бросает вызов всем существующим моделям эволюции звезд.