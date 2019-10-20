Общество
Газета.RuБанки могут обязать проверять клиентов по номеру телефона
Правительство подготовило законопроект об идентификации банком клиентов по номеру телефона, пишут "Известия".
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с чего всё началось
В правительстве хотят обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, на них ли оформлен номер телефона, как часто они им пользуются, а также менял ли гражданин мобильное устройство.Известиявчера в 17:01
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Российские банки могут обязать проверять телефонные номера клиентов
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