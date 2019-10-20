Общество

Газета.RuГазета.RuБанки могут обязать проверять клиентов по номеру телефона

Правительство подготовило законопроект об идентификации банком клиентов по номеру телефона, пишут "Известия".
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с чего всё началось

Перевели бремя: банки обяжут проверять телефонные номера клиентов

В правительстве хотят обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, на них ли оформлен номер телефона, как часто они им пользуются, а также менял ли гражданин мобильное устройство.
Известиявчера в 17:01

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Российские банки могут обязать проверять телефонные номера клиентов

Московский Комсомолецвчера в 23:07

В России хотят обязать банки проверять телефоны клиентов

Комсомольская правда00:57

Идентификация клиента банка по номеру телефона: защита от краж и коллекторов

Вести.Ru00:31

Правительство может обязать банки проверять клиента по номеру телефона

RT на русском00:30

Кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона

РБК02:48

Банки будут сверять телефонные номера клиентов для защиты от мошенников

URA.Ruвчера в 18:46

Перевели бремя: банки обяжут проверять телефонные номера клиентов

Известиявчера в 17:01
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Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «России 1» ответил на вопрос о том, какой «стыд делит пополам с Россией».
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Политика

Ушаков прокомментировал операцию Турции в Сирии

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что действия Турции в Сирии должны быть соразмерны складывающейся в регионе ситуации.
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Как рассказал в интервью ESPN тренер Тедди Атлас, оставшийся в больнице вместе со своим боксером, они примерно через час после боя отправились пройти обследование, поскольку Гвоздик чувствовал боль в затылке.
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Общество

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Эксперту понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, удалось узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение.
Комсомольская правда 03:11
Происшествия

В Энгельсе застрелили жителя Саратова

В ночь с субботы на воскресенье в Эенгельсе был застрелен житель Саратова.
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Происшествия

СК возбудил дело из-за гибели двух рабочих в Екатеринбурге

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Происшествия

Подозреваемый в поджоге в Ярославской области сознался

Газета.Ru 07:31
Общество

В Гидрометцентре объяснили тёплую осень

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
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Фигурное катание

Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе

Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе.
REGNUM 02:14
Армия и оружие

СМИ рассказали о переоснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Отмечается, что обновленный военный корабль оснастят внушительным арсеналом крылатых ракет и продвинутой системой ПВО (адаптированного под корабли ЗРК С-400), новыми системами радиоэлектронной борьбы, зенитным ракетным артиллерийским комплексом "Кортик" и ЗРК "Редут".
РИА Новости вчера в 19:53
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Вячеслав Макаров поздравил работников дорожного хозяйства

Председатель городского парламента Вячеслав Макаров обратился с поздравлениями к работникам и ветеранам дорожного хозяйства.
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Общество

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Газета.Ru 18 октября в 16:55
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СМИ сообщили о попытке Джареда Лето помешать съемкам «Джокера»

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Общество

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
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Культура

Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»

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На Брянщину прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Сегодня, двадцатого октября, в Брянскую область прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл.
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Происшествия

В Крыму один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом

Один человек погиб и шестеро пострадали в дорожной аварии с микроавтобусом в Крыму, сообщает МВД по Крыму.
РИА Новости 03:21
Общество

Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»

Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно все, но в меру", и перечислили ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона.
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Политика

Трамп отказался от проведения саммита G7 на своем курорте в Майами

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от идеи проведения саммита Группы семи на своем курорте Trump National Doral Miami.
ТАСС вчера в 22:38
Происшествия

На отдыхе в Турции погибла девочка из России

Маленькая россиянка погибла в Турции, сообщает турецкое издание DHA. Семья Сугробовых отдыхала в Кемере.
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Происшествия

Несколько взрывов прогремели в Алеппо

Несколько взрывов произошли в восточной части города Алеппо в Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
News.ru 06:27
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