Общество

Газета.RuГазета.RuРоссийские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона

Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона. Об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал "Известиям". Соответствующий законопроект будет рассмотрен в ноябре во втором чтении.
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с чего всё началось

Перевели бремя: банки обяжут проверять телефонные номера клиентов

В правительстве хотят обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, на них ли оформлен номер телефона, как часто они им пользуются, а также менял ли гражданин мобильное устройство.
Известиявчера в 17:01

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Кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона

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Идентификация клиента банка по номеру телефона: защита от краж и коллекторов

Вести.Ru00:31

Банки будут сверять телефонные номера клиентов для защиты от мошенников

URA.Ruвчера в 18:46

Российские банки могут обязать проверять телефонные номера клиентов

Московский Комсомолецвчера в 23:07

Российские банки могут обязать проверять телефонные номера клиентов

РИА Новостивчера в 22:13

Правительство может обязать банки проверять клиента по номеру телефона

RT на русском00:30

Перевели бремя: банки обяжут проверять телефонные номера клиентов

Известиявчера в 17:01
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При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб

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Уточняется, что разбомблена была американская база Клейб со взлётно-посадочной полосой для военно-транспортных самолётов.
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Подозреваемый в поджоге в Ярославской области сознался

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Сериал не является прямой экранизацией графического романа Алана Мура и Дэйва Гиббонса: действие разворачивается в наши дни, спустя 30 лет после описанных там событий, в центре сюжета - новые герои.
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Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

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В России открыли ОКР на создание анаэробного двигателя

В России стартовала новая опытно-конструкторская работа (ОКР) на создание для перспективных неатомных подводных лодок воздухонезависимой энергоустановки (ВНЭУ).
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Кофе, молоко и апельсиновый сок увеличивают продолжительность жизни

3 ключевых напитка, способных увеличить продолжительность жизни, назвали зарубежные исследователи.
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На Марсе когда-то были соленые озера

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РИА Новости 18 октября в 14:16
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Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
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Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»

Российская газета 06:25
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Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта

Рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире.
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Лавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии

Американскую "разводку" раскрыл глава МИД России Сергей Лавров в телеинтервью.
Газета.Ru 10:47
Футбол

«Арсенал» сыграл вничью с «Сочи», Джанаев отразил два пенальти

Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Сочи" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
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Космос

Робот «Федор» выполнил секретные операции на МКС

Робот "Федор" рассказал, что во время своего пребывания на МКС выполнил ряд секретных задач, но об их проведении знает только гендиректор Роскосмоса, сообщает ТАСС.
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В интернете стали популярными видеоролики с украинским истребителем Су-27, который на авиашоу сдул людей, находившихся рядом.
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Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

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Газета.Ru вчера в 02:04
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В каютах прибывшего в Таллин парома найдены тела мужчины и женщины

Эстонская полиция сообщила об обнаружении тел мужчины и женщины в разных каютах пассажирского парома Silja Europa, который прибыл в Таллин из Хельсинки.
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Три вредные привычки автовладельцев назвали эксперты

Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
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Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может.
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Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола согласился с критикой Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel, сообщает Screen Rant.
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