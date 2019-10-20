Общество
Газета.RuРоссийские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона
Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона. Об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал "Известиям". Соответствующий законопроект будет рассмотрен в ноябре во втором чтении.
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с чего всё началось
В правительстве хотят обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, на них ли оформлен номер телефона, как часто они им пользуются, а также менял ли гражданин мобильное устройство.Известиявчера в 17:01
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Российские банки могут обязать проверять телефонные номера клиентов
Московский Комсомолецвчера в 23:07
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Происшествия
При пожаре на складе на западе Москвы обрушилась кровля
Из-за пожара площадью 500 кв. м. на складе на западе Москвы произошло частичное обрушение кровли.
RT на русском 02:14
Кино
Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая
Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.
Газета.Ru вчера в 07:49
Политика
Трамп признался в симпатии к России
Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
Газета.Ru 00:46
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Армия и оружие
Турция согласовала с США границы зоны безопасности в Сирии
Российская газета вчера в 20:07
Авто
Появились первые изображения нового Hyundai Tucson
Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Автоновости дня вчера в 11:37
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Ридус вчера в 09:14
Экономика
Выявлены крупнейшие налогоплательщики Петербурга и Ленобласти
В Ленобласти наибольший вклад в региональную казну вносит табачная компания АО "Филип Моррис Ижора" — перечисляемый ею налог на прибыль составляет 5,568 млрд руб. Крупнейшим налогоплательщиком на всей территории РФ остается ПАО "Сургутнефтегаз".
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 09:05
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России
Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
РИА Новости вчера в 23:18
Финансы
Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.
Ведомости 18 октября в 04:21
Футбол
Дзюба разгромил «Ростов» со счетом 6:1
Статистика матча (" Зенит" / "Ростов") Удары 13/6 Удары в створ 8/4 Владение 63 % / 37% Фолы 10/14 Угловые 3/3 WhoScored 7.30 / 6.03 Составы на матч: "Зенит": Кержаков, Жустино, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.
REGNUM 00:48
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru 18 октября в 23:10
Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта
Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.
Вести.Ru вчера в 08:42
Происшествия
В Берлине загорелся поезд с фанатами «Фрайбурга»
RT на русском вчера в 19:57
Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru вчера в 04:12
Энергетика
Силуанов: Россия выстоит перед резким падением цен на нефть
Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что наша страна может выстоять даже перед резким падением цен на нефть – с помощью накопленного золотого резерва, который в настоящее время составляет более 7 процентов ВВП.
Вести.Ru вчера в 21:19
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак
Газета.Ru вчера в 23:06
Политика
Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена
В настоящий момент иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, если они или их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ.
Российская газета вчера в 06:38
Авто
Volvo представила первый электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge
Компания Volvo Cars представила свой первый полностью электрический автомобиль – XC40 Recharge.
Автостат 17 октября в 01:43
Гаджеты
Samsung признал сбой блокировки Galaxy S10 по отпечатку пальца
Любой отпечаток пальца подойдет для разблокировки смартфона Galaxy S10, признала южнокорейская Samsung Electronics.
Ведомости 18 октября в 10:47
Политика
Названы четыре причины провалов США на переговорах
Американские дипломаты весьма компетентны, но не могут достигнуть прогресса по замороженным конфликтам, пишет обозреватель Foreign Policy, выделяя четыре психологические причины, которые этому мешают.
Взгляд.ру 02:23
Музыка
Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
News.ru 18 октября в 18:59
Общество
В столице Чили ввели комендантский час из-за беспорядков
Власти Чили ввели комендантский час в большинстве районов столицы из-за протестов, которые переросли в беспорядки.
ТАСС вчера в 20:05
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
В правительство внесут законопроект, дающий Росстандарту право контрольных закупок на недолив топлива.
РИА Новости 00:57
Армия и оружие
В Германии проходят учения НАТО по ведению ядерной войны
Газета.Ru вчера в 05:57
Общество
В ПФР рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Политика
Парламент Британии проголосовал за отсрочку Brexit
Члены Палаты общин британского парламента проголосовали за отсрочку Brexit, приняв соответствующую поправку.
Газета.Ru вчера в 10:06
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Хоккей
«Торонто» обыграл «Бостон», у Михеева — результативная передача
«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Бостон» — 4:3. По 2 очка набрали Митчелл Марнер (1+1) и Морган Райлли (1+1).
Спорт-Экспресс вчера в 21:56