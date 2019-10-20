Общество
Газета.RuРоссийские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона
Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона. Об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал "Известиям". Соответствующий законопроект будет рассмотрен в ноябре во втором чтении.
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с чего всё началось
В правительстве хотят обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, на них ли оформлен номер телефона, как часто они им пользуются, а также менял ли гражданин мобильное устройство.Известиявчера в 17:01
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Российские банки могут обязать проверять телефонные номера клиентов
Московский Комсомолецвчера в 23:07
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Космологическую постоянную предложили объяснять динамикой планковских регионов
Физик Стивен Карлип объяснил наблюдаемое небольшое значение космологической постоянной сокращением эффектов расширения и сжатия планковских регионов, для которых кривизна пространства-времени по-прежнему огромна.
N+1 17 октября в 20:02
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СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
Газета.Ru 20:28
Происшествия
День траура по погибшим при прорыве дамбы объявлен в Красноярском крае
Днем траура по погибшим при прорыве дамбы на реке Сейба в Курагинском районе объявили 21 октября в Красноярском крае.
Телеканал 360° вчера в 08:03
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:00
Происшествия
Увеличилось число пострадавших при прорыве дамб в Красноярском крае
Ещё десять человек обратились к медикам после прорыва дамб золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края, число пострадавших увеличилось до 26.
Life.ru 23:01
Армия и оружие
На корабле ВМС США установят первый боевой лазер
ВМС США сообщили о планах установить лазерный комплекс на корабле-доке USS Portland (LPD-27) в 2018 году.
РИА Новости 18:36
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru 21:58
Космос
Две женщины-астронавта впервые в истории вышли в открытый космос
Впервые в истории две женщины-астронавта Кристина Кук и Джессика Меир вдвоем вышли в открытый космос с борта Международной космической станции.
SciencePop 18 октября в 08:22
Общество
Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии
Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
Lenta.ru 08:22
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru 12:49
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы проявите активность в финансовом плане, и многое получится, но риск должен быть разумным.
Алтайская правда 19:59
Экономика
Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи
С 1 ноября Сбербанк запускает новый продукт, который ускорит продажи застройщикам, работающим через счета эскроу.
Ведомости 17:30
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 13:31
Футбол
Виктор Гончаренко: «ЦСКА должен был выигрывать у „Уфы“»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в 13-м туре РПЛ.
Спорт-Экспресс 09:11
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром»
«Динамо» в матче 13-го тура РПЛ сыграло вничью с «Краснодаром».
Московский Комсомолец 15:21
Экономика
Спекулятивные ставки на рост рубля в США упали на 4.5% после 3 недель роста
Отчет отражает изменения за неделю до 15 октября. Рубль за отчетный период на межбанковском рынке подорожал на 1.4%.
Profinance.ru 19:28
Гаджеты
Huawei намерен выпустить «убийцу» iPad Pro
Китайский производитель электроники Huawei намерен выпустить «убийцу» планшета iPad Pro со стилусом и безрамочным дизайном.
UfacityNews.ru вчера в 16:38
Общество
25% россиян считают себя «жертвами перестройки»
Опрос проводился после того, как зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил в адрес министра труда Максима Топилина обращение с предложением создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
Известия 21:50
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Эксперту понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, удалось узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение.
Комсомольская правда 03:11
Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Lenta.ru 09:40
Армия и оружие
Вышел на «Охоту»: как российский беспилотник удивит мир своими «пушками»
По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, на которого ссылается "Российская газета", испытания беспилотника "Охотник" в 2020 году начнутся с нового этапа.
BaltNews.ee 12:00
Армия и оружие
Шойгу назвал причину выхода США из ДРСМД
Американская сторона вышла из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как хотела сдержать Россию и китайскую сторону.
Газета.Ru 23:02
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
ToDay News Ufa 13:48
Игры
Paradox анонсировала Crusader Kings 3
Paradox Interactive выпустила анонсирующий трейлер Crusader Kings 3. Crusader Kings – серия глобальных стратегий в реальном времени, в которых игрок берет на себя управление государством в Европе, Африке или Азии в период с IX по XV век.
Cyber.sports.ru вчера в 05:21
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:44
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Общество
Правительство РФ поддержало законопроект о значимых интернет-ресурсах
«Следует также предусмотреть требования по ограничению иностранного участия в значимых информационных ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50 процентов минус одна акция», – уточняется в отзыве правительства, содержание которого Антон Горелкин, один из депутатов Госдумы России, разместил в личном телеграм-канале.
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