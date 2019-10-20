Общество
Газета.RuРоссийские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона
Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона. Об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал "Известиям". Соответствующий законопроект будет рассмотрен в ноябре во втором чтении.
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с чего всё началось
В правительстве хотят обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, на них ли оформлен номер телефона, как часто они им пользуются, а также менял ли гражданин мобильное устройство.Известиявчера в 17:01
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Российские банки могут обязать проверять телефонные номера клиентов
Московский Комсомолецвчера в 23:07
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Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
Rambler News Service вчера в 08:40
Футбол
Слуцкий прокомментировал историческое достижение «Витесса»
Главный тренер нидерландского «Витесса» россиянин Леонид Слуцкий отреагировал на клубный рекорд по набранным очкам на старте сезона.
RT на русском 04:23
Здоровье
В России увеличилась средняя продолжительность жизни
Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Дума ТВ 17 октября в 05:34
Происшествия
СКР назвал основную версию прорыва дамбы в Красноярском крае
В качестве приоритетной версии прорыва дамбы в Красноярском крае рассматриваются нарушения при проведении золотодобывающих работ, сообщил Следственный комитет России (СКР).
Ведомости 04:21
Шоу-бизнес
Ани Лорак назвала причину развода с мужем
Развод Ани Лорак с супругом турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу был покрыть тайной семи печатей.
Экспресс газета 01:03
Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем
В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01:29
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
В Пенсионном фонде России проинформировали россиян предпенсионного возраста о том, что они могут досрочно выйти на пенсию при соблюдении нескольких условий.
Вести.Ru 04:31
Происшествия
Lada протаранила ограждение на трассе М-11 — погибла пассажирка
Водитель автомобиля Lada наехал на разделительное ограждение на трассе «Москва — Петербург», в результате чего погибла пассажирка.
Мойка78 04:10
Происшествия
СК назвал поджог причиной пожара в Ярославской области с 7 погибшими
Причиной пожара в жилом доме в Ростове (Ярославская область) стал поджог, подозреваемый в преступлении задержан.
РБК 04:21
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Кино
Джаред Лето пытался помешать съемкам «Джокера»
Kinonews.ru вчера в 17:26
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Политика
Трамп признался в симпатии к России
Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
Газета.Ru 00:46
Футбол
Галицкий рассказал, что будет с академией ФК «Краснодар»
Бизнесмен и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий рассказал о недалеком будущем клубной академии.
СочиСтрим вчера в 02:03
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста вчера в 04:30
Общество
Протоиерей Дмитрий Смирнов раскритиковал мужчин за увлечение футболом
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов выступил с критикой мужчин, которые увлекаются футболом.
РБК 04:33
Армия и оружие
Литва заменит советские Ми-8 американскими «Черными ястребами»
Необходимость в приобретении новых вертолетов возникла в связи с тем, что советские Ми-8, которые находятся в распоряжении литовских летчиков, в скором времени исчерпают свой ресурс.
ГЛАС.RU 18 октября в 09:09
Единоборства
Турнир ММА в Сочи закончился массовой дракой
В Сочи соревнования по смешанным боям завершились массовой дракой. Инцидент произошел накануне на турнире ММА Fight Nights Global 95.
Рамблер 03:57
Авто
Эксперты назвали три вредных привычки автолюбителей
Специалисты изучили привычки автолюбителей и назвали три наиболее вредных из них.
Тарантас Ньюс 03:49
Происшествия
В Берлине загорелся поезд с футбольными болельщиками
News.ru вчера в 16:23
Спорт
Женская сборная России по биатлону лишилась квоты на Кубке мира
Квота российской женской команды на Кубке мира по биатлону в сезоне-2019/20 сократилась после решения Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации Маргариты Васильевой.
Ruposters.ru вчера в 08:17
Политика
Украина не посылала РФ извещение об отказе от газовых исков
Украинская сторона не присылала России уведомления, в которых бы обозначалась готовность отказаться или же сам отказ от исков для завершения контракта на поставку газа.
News.ru 04:25
Спорт
Решение по РУСАДА может быть вынесено уже при новом президенте WADA
Решение о целесообразности применения санкций в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может быть принято на внеочередном исполкоме Всемирного антидопингового агентства (WADA), заседание которого пройдет уже после 7 ноября, при новом президенте организации.
ТАСС Спорт 03:36
Технологии
Крупный тектонический разлом активизировался впервые за 500 лет
Американские ученые выяснили, что серия землетрясений, которая произошла в этом году, разбудила спящий 500 лет разлом в земной коре.
ТК Звезда 04:02
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Футбол
Врач «Рубина»: «Фомин снят с аппарата искусственной вентиляции легких»
Спорт-Экспресс 03:34
Общество
Президент поздравил с праздником работников дорожного хозяйства
Президент России Владимир Путин 20 октября высказал свои поздравления с профессиональным праздником ветеранам и работникам дорожного хозяйства.
News.ru 04:43
Происшествия
Появилось видео нападения на полицейского в московском метро
Lenta.ru вчера в 13:40