В правительстве хотят обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, на них ли оформлен номер телефона, как часто они им пользуются, а также менял ли гражданин мобильное устройство.

с чего всё началось

Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона. Об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал "Известиям". Соответствующий законопроект будет рассмотрен в ноябре во втором чтении.

Общество Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.

Энергетика «Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.

Энергетика Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.

Политика Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit Палата общин британского парламента проголосовала за поправку депутата Оливера Летвина, согласно которой Brexit будет отсрочен даже если парламент Великобритании одобрит новую сделку.

Шоу-бизнес Марго Овсянниковой подарили люксовую иномарку за 8 млн рублей Фото с машиной появилось в блоге Марго. Таинственный кавалер не первый раз преподносит девушке шикарные подарки.

Общество В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.

Политика Ocean Freedom: Штаты отправили на Украину два катера 80-х годов В Одессе готовятся принять американский грузовой корабль Ocean Freedom, который доставит на Украину два списанных патрульных катера Службы береговой охраны США.

Политика Лавров рассказал о провокациях в дипломатии 14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».

Политика Трамп отказался от проведения саммита G7 на своем курорте в Майами Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от идеи проведения саммита Группы семи на своем курорте Trump National Doral Miami.

Музыка Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.

Авто Три вредные привычки автовладельцев назвали эксперты Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.

Общество ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию В Пенсионном фонде России проинформировали россиян предпенсионного возраста о том, что они могут досрочно выйти на пенсию при соблюдении нескольких условий.

Космос Астроном: открытия нобелиатов помогут человечеству найти планеты для колонизации Наработки ученых, которые в 2019 году получили Нобелевскую премию по физике, помогут человечеству найти планеты, которые в будущем можно будет колонизировать, считает ведущий научный сотрудник Специальной астрофизической лаборатории РАН Олег Верходанов.

Происшествия Один из пропавших без вести при прорыве дамбы в Сибири найден живым Один из шести пропавших без вести при прорыве дамбы в районе посёлка Щетинкино Красноярского края найден живым.

Политика Составлен список покинувших Россию чиновников времен 1990-х «Комсомольская правда» составила список бывших российских чиновников, занимавших государственные должности в 1990-х годах и впоследствии покинувших страну.

Происшествия Погибший в драке с чеченским полицейским спецназовец попал на видео Telegram-канал «Омбудсмен полиции» опубликовал видео, на котором запечатлена попытка реанимировать сотрудника отряда спецназначения «Гром» из Карелии, погибшего в результате драки с полицейским из Чечни.

Армия и оружие Шойгу поздравил военных связистов с профессиональным праздником Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил с профессиональным праздником военных связистов.