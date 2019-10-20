Общество
Газета.RuРоссийские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона
Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона. Об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал "Известиям". Соответствующий законопроект будет рассмотрен в ноябре во втором чтении.
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с чего всё началось
В правительстве хотят обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, на них ли оформлен номер телефона, как часто они им пользуются, а также менял ли гражданин мобильное устройство.Известиявчера в 17:01
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Российские банки могут обязать проверять телефонные номера клиентов
Московский Комсомолецвчера в 23:07
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Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Сочи" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
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Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
Общество
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Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
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ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
В Пенсионном фонде России проинформировали россиян предпенсионного возраста о том, что они могут досрочно выйти на пенсию при соблюдении нескольких условий.
Гаджеты
Раскрыта цена бюджетного смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой 108 Мп
Компания Xiaomi уже презентовала смартфон с рекордной камерой на 104 Мп, им стал Mi MIX Alpha, однако он появится в магазинах не скоро и будет дорого стоить.
Происшествия
При прорыве дамбы в Красноярском крае погибли 13 человек
Из-за разрушения дамбы в Курагинском районе погибли 13 человек, еще 13 считаются пропавшими без вести.
Общество
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Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
Авто
Volvo представила первый электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge
Компания Volvo Cars представила свой первый полностью электрический автомобиль – XC40 Recharge.
Политика
Марин Ле Пен потребовала приостановить членство Турции в НАТО
Лидер французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен потребовала приостановить членство Турции в НАТО.
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«Спартак» в Петербурге обыграл СКА
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Секретные учения НАТО по сценарию атомной войны начались в Германии
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Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым
Происшествия
В Петербурге маршрутка врезалась в трамвай
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В Хабаровске на соревнованиях погиб росгвардеец
Боец Росгвардии погиб в Хабаровске во время проведения соревнований.
Происшествия
Мать выжившей при резне в Петербурге девушки рассказала о задержанном
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в нападении на двух девушек в съемной квартире на улице Маршала Новикова.
Происшествия
В Энгельсе застрелили жителя Саратова
В ночь с субботы на воскресенье в Энгельсе был застрелен житель Саратова.
Армия и оружие
Эрдоган рассказал об условии для прекращения военной операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что военная операция турецкими солдатами не прекратится, если курдские формирования не согласятся покинуть данный регион к ночи вторника.