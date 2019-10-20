Общество

Газета.RuГазета.RuРоссийские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона

Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона. Об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал "Известиям". Соответствующий законопроект будет рассмотрен в ноябре во втором чтении.
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с чего всё началось

Перевели бремя: банки обяжут проверять телефонные номера клиентов

В правительстве хотят обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, на них ли оформлен номер телефона, как часто они им пользуются, а также менял ли гражданин мобильное устройство.
Известиявчера в 17:01

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Кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона

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Идентификация клиента банка по номеру телефона: защита от краж и коллекторов

Вести.Ru00:31

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URA.Ruвчера в 18:46

Российские банки могут обязать проверять телефонные номера клиентов

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РИА Новостивчера в 22:13

Правительство может обязать банки проверять клиента по номеру телефона

RT на русском00:30

Перевели бремя: банки обяжут проверять телефонные номера клиентов

Известиявчера в 17:01
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