Коронавирус
Телеканал 360°Банки в России оказались наиболее подготовленными к пандемии
Российские банки оказались более готовыми к дистанционному обслуживанию клиентов по сравнению с финансовыми учреждениями в других странах. Теперь аналитики советуют банкам перевести сотрудников на удаленку и внедрить гибкие графики работы.
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Киберспорт
В Call of Duty: Warzone планируют добавить ивенты в духе Fortnite
Infinity Ward хочет позаимствовать шаблон, по которому делались ивенты для Fortnite, и создать мероприятия для Call of Duty: Warzone.
CyberSport.ru 19 апреля в 05:45
Общество
В России за сутки выявили 4268 случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия вчера в 03:38
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы
В Москве выздоровели трое пациентов после того, как им перелили плазму с антителами к COVID-19.
Вести.Ru 01:28
Происшествия
Третий пациент с коронавирусом скончался в Чувашии
Официально выявлено заражение коронавирусом у 225 человек, в том числе 12 пациентов выписаны, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения республики.
REGNUM 02:04
Политика
Страны Африки попросили у России помощи в борьбе с коронавирусом
Несколько стран Африки обратились к России за помощью в борьбе с коронавирусом, рассказали ТАСС в российском МИДе.
Коммерсантъ 03:38
Общество
В Ростове в пунктах выдачи пропусков образовались очереди
В Ростове в 9 пунктов выдачи пропусков стали образовываться внушительные очереди, передают пользователи соцсетей.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 06:14
Игры
Игры Xbox Game Studios и Warner Bros. покинут библиотеку GeForce Now
Nvidia объявила, что уже 24 апреля библиотеку GeForce Now покинут игры Xbox Game Studios, Warner Bros.
Игромания.ру 03:12
Экономика
В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
Общество
В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека
Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
Российская газета 01:23
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
Энергетика
Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля
Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
Происшествия
В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере
РИА Новости вчера в 09:14
Энергетика
Стоимость нефти WTI вернулась к положительным значениям
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI вернулась к положительным значениям.
Life.ru вчера в 22:10
Энергетика
Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20
Экономика
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
Политика
Украинцам пообещали продление карантина с послаблениями
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас он готовит представление в правительство о продлении карантина для борьбы с коронавирусом после 24 апреля.
Lenta.ru 02:42
Финансы
Курс рубля снизился после падения цен на нефть
Рубль подешевел по отношению к доллару на 1,28 руб. относительно цены закрытия прошлого торгового дня, к евро – на 1,32 руб.
Ведомости вчера в 16:25
Экономика
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств
О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:42
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Политика
Сеул опроверг данные о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына
Другой источник назвал эти новости неправдой и добавил, что никаких признаков тяжелого состояния главы КНДР не отмечалось.
Газета.Ru 01:44
Общество
В России объяснили рост числа заражений коронавирусом
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
Армия и оружие
Ракета «Нудоль» смогла достичь гиперзвуковой скорости
Источники агентства отмечают, что тестирование ракеты осуществлялось на космодроме «Плесецк», расположенном в Республике Коми.
ГЛАС.RU вчера в 06:55
Общество
Республика Алтай фактически закрыла границы для туристов
Все гостиницы и базы отдыха в Горном Алтае закрыты минимум до 1 июня. В на въездах в регион будут дежурить полиция и Роспотребнадзор.
Московский Комсомолец 03:43
Общество
В Саратовской области стало на 26 случаев коронавируса больше
В Саратовской области прибавилось еще 26 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, общее количество - 168, сообщает региональный оперативный штаб.
СаратовБизнесКонсалтинг 03:50
Футбол
Малком: «В „Зените“ тренируюсь больше, чем в „Барселоне“»
В «Зените» тренируюсь больше, чем в «Барселоне».
Спорт-Экспресс вчера в 11:40
Политика
Финляндия после публикации о концлагерях попросила доступ к архивам ФСБ
Финляндия после публикации рассекреченных в России материалов о финских концлагерях во время оккупации Карелии призвала открыть доступ к архивам времен Второй мировой войны, находящимся у ФСБ России.
РИА Новости 03:47
Политика
Путин оценил ход борьбы с коронавирусом в России
"Выводы подтверждают, что нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить ее распространение, но это ни в коем случае не должно нас успокаивать", - сказал Путин на на совещании с экспертами по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
РИА Новости вчера в 07:34
Происшествия
В Крыму коронавирус подтвердился у 11-летнего ребенка
Коронавирус подтвердился у 11-летнего ребенка в Крыму, его мать ранее заболела COVID-19, сообщил на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 03:38
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
РБК 19 апреля в 22:04