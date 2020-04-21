Коронавирус
Российская газетаРоссийские банки оказались готовы к эпидемии лучше зарубежных
Российские банки, мировые лидеры в сфере безналичных платежей, оказались готовы к пандемии коронавируса гораздо лучше международных коллег. Те из них, кто сможет продавать свои продукты полностью онлайн, а также оперативно адаптироваться под текущую ситуацию, выиграют долю рынка в условиях кризиса.
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 23:26, Ашберн
Общество
В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой
Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
Общество
В Якутии за сутки выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом
Якутск, 21 апреля 2020, 05:36 — REGNUM На утро 21 апреля в Якутии зарегистрировано 116 человек с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 22:36
Армия и оружие
Министр обороны Сербии высоко оценил помощь специалистов из РФ
Министр обороны Сербии Александр Вулин оценил помощь, которую оказывают его стране российские военные специалисты в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
ТК Звезда 11:12
Общество
Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 18:52
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru 22:53
Экономика
S7 и «Победа» не смогут получить отсрочку при уплате налогов
Авиакомпании могут не получить отсрочку при уплате налогов, авансовых платежей и страховых взносов во втором квартале 2020 года.
РБК 22:59
Общество
СК России пообещал наказывать за пранки и издевательства над учителями
Представитель СК подчеркнула, что авторов видео с пранками могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.
Вечерняя Москва 06:04
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной сообщил последние данные о ее состоянии
Исполнительный директор театра «Русская песня» рассказал о состоянии Надежды Бабкиной.
Невские Новости 09:59
Общество
Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности, на майские праздники.
Сиб.фм 04:59
Политика
Трамп намерен приостановить иммиграцию в США
Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса.
REGNUM 23:08
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Энергетика
Цена нефти марки WTI опустилась ниже $9 за баррель
Цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в мае опустилась ниже $9 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 12:29
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры.
Lenta.ru 16:42
Общество
Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом
Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19.
РИА Новости 12:24
Энергетика
Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс 17:20
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Авто
Карантин не помеха! Инженеры УАЗ продолжают воплощать «Русский Прадо» в жизнь
ВладТайм 18 апреля в 09:37
Шоу-бизнес
Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа
РИА Новости 11:05
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:02
Футбол
Наставник «Ньюкасла» останется в клубе после окончания сезона
Наставник английского "Ньюкасла" Стив Брюс останется в клубе после окончания текущего сезона, сообщает Mirror.
Газета.Ru вчера в 15:30
Здоровье
Беглов утвердил выплаты заразившимся коронавирусом медикам Петербурга
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременных выплатах медицинским работникам, которые заразились от пациентов коронавирусной инфекцией, документ опубликован на сайте Смольного.
ЗакC.Ру 06:16
Шоу-бизнес
Максим Галкин запер Аллу Пугачеву в замке
Максим Галкин и Алла Пугачёва крайне серьезно относятся к пандемии коронавируса и к карантинным мерам, принятым российскими властями.
Bimru.ru 08:00
Общество
Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса
Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК 11:10
Здоровье
Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Коммерсантъ 16:41
Технологии
Коронавирус стал еще опасней из-за мутаций
Коронавирус мутировал и приобрел по меньшей мере 30 различных штаммов, что может значительно усложнить борьбу с распространением пандемии.
Lenta.ru 20:59