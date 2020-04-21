Российские банки, мировые лидеры в сфере безналичных платежей, оказались готовы к пандемии коронавируса гораздо лучше международных коллег. Те из них, кто сможет продавать свои продукты полностью онлайн, а также оперативно адаптироваться под текущую ситуацию, выиграют долю рынка в условиях кризиса.

Российские банки оказались готовы к эпидемии лучше зарубежных

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