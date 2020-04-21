Коронавирус
Российская газетаРоссийские банки оказались готовы к эпидемии лучше зарубежных
Российские банки, мировые лидеры в сфере безналичных платежей, оказались готовы к пандемии коронавируса гораздо лучше международных коллег. Те из них, кто сможет продавать свои продукты полностью онлайн, а также оперативно адаптироваться под текущую ситуацию, выиграют долю рынка в условиях кризиса.
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 18:12, Ашберн
Энергетика
Нефтяники начали продавать бензин в убыток
Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».
РБК 17:00
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число работников в помещении
Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число находящихся в помещении работников для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:53
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
Армия и оружие
The National Interest назвал 10 причин для ликвидации НАТО
Американский политический журнал The National Interest назвал 10 причин для ликвидации НАТО.
Актуальные Новости вчера в 09:20
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина требует от Бари Алибасова вернуть ее квартиру
Актриса направила нотариально заверенную претензию Алибасову, в которой просит в течение определенного срока вернуть ей квартиру.
Слово и Дело вчера в 09:52
Общество
Инфекционист Никифоров перечислил странности коронавируса
Новая коронавирусная инфекция имеет странное воздействие на организм человека, заявил завкафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации (ФМБА) Владимир Никифоров.
Волгоградская правда 02:00
Происшествия
В Подмосковье мужчина попытался погасить Вечный огонь
В Подмосковье мужчина попытался погасить пламя на мемориале Вечного огня.
Газета.Ru 16:13
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
Общество
Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии
Отмечается, что увеличенное пособие и доплаты родителям будут выплачиваться с даты регистрации в качестве безработного в апреле, мае и июне.
ТАСС 11:20
Общество
Штат Теннесси снимет карантин с первого мая
"Губернатор Билл Ли объявил, что срок действия указа, предписывавший жителям Теннесси оставаться дома, истечет 30 апреля, и подавляющее большинство коммерческих предприятий в 89 округах штата получат разрешение открыться с 1 мая", - говорится в заявлении губернатора.
РИА Новости 17:45
Здоровье
У трёх студентов Московской академии СК выявили признаки коронавируса
«Скрупулёзный подход к здоровью обучающихся позволил своевременно выявить у трёх студентов Московской академии СК России из числа детей-сирот первые признаки инфекционного заболевания», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:48
Общество
Госдума приняла законопроект о цифровизации населения
Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти.
Аргументы недели 11:08
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть
Рубль на открытии торгов на Мосбирже в понедельник, 20 апреля, существенно подешевел к доллару и евро.
Forbes 04:36
Шоу-бизнес
Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа
РИА Новости 11:05
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Армия и оружие
Армию России вооружат интеллектуальными РЭБ «Былина»
Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Известия» и источники в Минобороны, ВС РФ готовятся к поставкам в войска комплексов радиоэлектронной борьбы РБ-109А «Былина».
Военное дело 05:14
Футбол
«Реал» выразил соболезнования «Локомотиву» из-за смерти воспитанника
Мадридский "Реал" выразил соболезнования столичному "Локомотиву" из-за смерти воспитанника Иннокентия Самохвалова.
Газета.Ru 17:45
Энергетика
Медведев сравнил ситуацию с ценами на нефть с картельным сговором
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.
Lenta.ru 17:35
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Общество
В России за сутки зафиксировали 4268 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 4268 случаев заражения коронавирусом.
Pravda.Ru 04:18
Энергетика
Цена на нефть марки WTI упала ниже нуля
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной, свидетельствуют данные торгов.
ФАН 14:46
Здоровье
В Уфе главврач РКБ имени Куватова уходит на самоизоляцию
С 21 апреля у сотрудников медучреждения начинается двухнедельный период самоизоляции.
Башинформ 07:58
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о невозможности резкой отмены самоизоляции
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 13:28
Общество
Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание
Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru 09:01
Экономика
Бюджет России к июню получит 1,05 трлн рублей от продажи Сбербанка
Бюджет России до 1 июня получит около 1,05 трлн рублей от продажи контрольного пакета Сбербанка правительству, остальные средства будут перечислены в 2023 году, следует из опубликованного распоряжения кабмина.
ТАСС 06:25
Гаджеты
В Xiaomi откроют доступ к MIUI 12 до мая
Следующая версия оболочки MIUI 12 пока еще не дебютировала, но производитель может открыть регистрацию до мая.
OAnews 00:12