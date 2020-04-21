Коронавирус
Российская газетаРоссийские банки оказались готовы к эпидемии лучше зарубежных
Российские банки, мировые лидеры в сфере безналичных платежей, оказались готовы к пандемии коронавируса гораздо лучше международных коллег. Те из них, кто сможет продавать свои продукты полностью онлайн, а также оперативно адаптироваться под текущую ситуацию, выиграют долю рынка в условиях кризиса.
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Здоровье
Доктор Мясников рассказал о знаковом событии для лечения коронавируса
Амбулаторное лечение пациентов с COVID-19 является знаковым событием для борьбы с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости вчера в 22:27
Общество
Еще 29 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Газета.Ru вчера в 16:41
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
Происшествия
В Кузбассе вылечились ещё пять пациентов с коронавирусом
Общее количество пациентов с коронавирусом в Кемеровской области составляет 56 человек, из них 11 вылечились и были выписаны, один скончался.
REGNUM 01:24
Общество
Facebook решила удалять сообщения по акциям протеста в США
Администрация социальной сети Facebook намерена удалять некоторые записи, которые касаются организации протестов против санитарных мер в связи с распространением коронавируса в ряде американских штатов.
Известия вчера в 20:19
Экономика
Депутат Госдумы предложил заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ
Оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020 года на прошлогоднем уровне предложил депутат Государственной думы Иван Сухарев.
Известия 00:27
Общество
Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности, на майские праздники.
Сиб.фм вчера в 04:59
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Политика
На Украине наградили бывшего эсэсовца
Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест.
Российская газета вчера в 02:40
Происшествия
В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере
В Таиланде полиция обнаружила российских туристов, живущих в пещере, сообщает Chiang Rai Times.
РИА Новости вчера в 09:14
Общество
Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции
BFM.ru вчера в 08:25
Энергетика
Цена на нефть WTI с поставкой в мае впервые стала отрицательной
Цена на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) впервые стала отрицательной, составив минус $2 за баррель, свидетельствуют данные Dow Jones 20 апреля.
Известия вчера в 14:43
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант вчера в 07:19
Энергетика
Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом
Как заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, пик наступит в начале мая или раньше, а затем последует плато.
Брянские новости вчера в 22:00
Здоровье
Сергей Цивилёв прокомментировал слова президента
Глава Кузбасса оперативно отреагировал на слова Владимира Путина о эффективности мер борьбы с распространением коронавируса на территории региона.
Московский комсомолец Кузбасс вчера в 08:48
Технологии
Каждое второе мобильное приложение банка могут взломать хакеры
Хакеры могут завладеть средствами со счетов клиентов банка, воспользовавшись уязвимостью практически каждого второго приложения, которыми пользуются люди.
Актуальные Новости вчера в 08:49
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Происшествия
В Петербурге произошел пожар в жилом доме
РБК вчера в 18:29
Происшествия
В Коми умер еще один пациент с коронавирусом
Сыктывкар, 20 апреля 2020, 18:01 — REGNUM В Коми скончался четвертый пациент, у которого был выявлен коронавирус SARS-CoV2.
REGNUM вчера в 11:01
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 19 апреля в 11:18
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия 19 апреля в 18:02
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры
Lenta.ru вчера в 16:42
Экономика
Производители продуктов просят правительство о моратории на скидки в магазинах
К сожалению, доля продаж по промо растет, но в этом есть необходимость, признает президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков: акции необходимы при выводе на рынок новых товаров, для стимулирования спроса из-за низкой покупательной способности и т. д. С этим необходимо бороться, но рыночными способами, иначе пострадают все участники рынка, считает он.
Ведомости вчера в 17:07
Армия и оружие
Российские военные приняли первый беспилотник «Орион»
Как в понедельник сообщил ТАСС генеральный конструктор группы «Кронштадт» Николай Долженков, представители Минобороны подписали приемный акт первого беспилотного комплекса большой продолжительности полета «Орион».
Военное дело вчера в 08:31
Политика
Из санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена
Правительство РФ исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
ТАСС вчера в 16:56
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Общество
В России следователи займутся издевающимися над учителями школьниками
Следователи начнут отслеживать случаи издевательства над учителями в ходе онлайн-занятий, за так называемые пранки школьников могут привлечь к ответственности, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Lenta.ru вчера в 06:13