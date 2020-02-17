Экономика
Lenta.ruРоссийские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
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Общество
Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился
Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень, завершился.
Армия и оружие
Российские самолеты не смогут летать над территорией Турции
О сведениях о запрете стали говорить после того, как одному российскому самолету было отказано в предоставлении воздушного пространства Турции.
Общество
Лукашенко сегодня встретится с главой Роснефти Сечиным
Контракты на поставку в Белоруссию нефти из РФ завершились 31 декабря, стороны обсуждают их продление Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня встретится с главой российского нефтяного гиганта "Роснефть" Игорем Сечиным, сообщило "БЕЛТА".
Шоу-бизнес
Появились первые снимки Меган Маркл и принца Гарри после «Мегзита»
Пользователи Сети обратили внимание, что и Меган Маркл, и принц Гарри выглядели очень радостными и расслабленными.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению
По расчетам разведки, в 2022-2023 годах ударные группировки Вооруженных сил России смогут провести наступление без дополнительной мобилизации.
Общество
В Совете Федерации призвали не исполнять решение суда Гааги по ЮКОСу
Решение Гаагского суда по иску бывших акционеров ЮКОСа противоречит российскому публичному правопорядку и не должно исполняться в России.
Происшествия
Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100
В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Экономика
В «Единой России» предложили вернуться к вопросу повышения пенсий
Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в ходе пленарного заседания нижней палаты во вторник заявил, что Госдуме и правительству РФ необходимо вернуться к обсуждению вопроса о повышении пенсионного обеспечения, учитывая улучшение макроэкономической ситуации.
Происшествия
На Сахалине стартовал суд по делу экс-главы секретариата Хорошавина
Рассмотрение второго уголовного дела на экс-главу секретариата бывшего губернатора Александра Хорошавина Вячеслава Горбачева началось во вторник в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в городском суде.
Политика
Экс-дипломат предупредил об опасности борьбы Киева с советским прошлым
Бывший первый заместитель главы МИД Украины Александр Чалый заявил в эфире Ukrlife.tv, что страна в своих нынешних границах – продукт советской истории, а борьба с советским наследием может лишить Киев прав на значительную часть территории.
Культура
МТС выходит на рынок продюсирования развлекательных шоу
Крупнейший российский сотовый оператор МТС выходит на рынок продюсирования развлекательных шоу, это первый инвестиционный проект подразделения "МТС Энтертейнмент", говорится в сообщении оператора.
Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках в Москве приговорили к условному сроку
Мещанский районный суд Москвы приговорил фигуранта дела о беспорядках в столице Андрея Баршая к трем годам условно.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Экономика
Эксперт: коронавирус принесет внезапную прибыль китайским банкам
Объявленный властями Китая карантин из-за коронавируса может принести неожиданную пользу банковскому и технологическому секторам страны, их росту будет способствовать увеличение количества онлайн транзакций, заявил РИА Новости финансовый директор финтехкомпании VR_Bank Роман Ромашевский.
Здоровье
Из поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступили в силу в субботу, 15 февраля.
Общество
Историк оценил письмо немецкого писателя о ВОВ в проекте #ПочтаПобеды
Владимир Шаповалов, заместитель директора института истории и политики МПГУ, считает позитивным сигналом получение письма немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга в рамках проекта #ПочтаПобеды.
Армия и оружие
«Джавелины» для Украины: как ВСУ повышают противотанковую мощь
Военное ведомство незалежной отчиталось о мерах, предпринятых в 2019 году, для повышения противотанковой мощи подразделений ВСУ.
Происшествия
Коронавирус выявлен у россиянина с лайнера в японском порту
Лайнер Diamond Princess был отправлен на карантин в порт японского города Йокогама 4 февраля, после того как у 80-летнего пассажира обнаружили коронавирус.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Биатлон
Биатлонист Устюгов сравнил свое допинг-дело с обвинением в убийстве
Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов высказался о расследовании его допингового дела и лишении его золота Олимпиады в Сочи 2014 года.
Фигурное катание
Сотникова рассказала о причинах госпитализации
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала о своем состоянии после операции.
Политика
США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» из-за Венесуэлы
Минфин США включил в санкционный список SDN (самые жесткие, блокирующие санкции) дочернюю трейдинговую компанию «Роснефти» Rosneft Trading, объявили в американском ведомстве.
Армия и оружие
ЛНР перешла в наступление в Донбассе
Здоровье
Названы пять ранних признаков рака толстой кишки
Кроме полипов, медики назвали еще несколько признаков, на которые стоит обратить внимание, чтобы не допустить развития рака толстого кишечника.
Общество
Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем
В правительстве России не поддержали законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря.
Общество
Ofcom оштрафовал телеканал «НТВ-Мир Балтия» за программу о Скрипалях
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал компанию Baltic Media Alliance Limited — держателя лицензии телеканала «НТВ-Мир Балтия» — на £20 тыс. (1,65 млн рублей) за «нарушение правил вещания».
Космос
В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты
На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.