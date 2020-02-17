Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
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Мисселинг в массах. ЦБ решил бороться с недобросовестной продажей финансовых продуктов

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«Известия»: ЦБ получил 3,8 тыс. жалоб на недобросовестные продажи финансовых продуктов

ТАСС18:47

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг

Lenta.ru17:40

Нашли вклад: банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам

Известия16:01
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 19:21, Ашберн
Общество

Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился

Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень, завершился.
РБК 19:10
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Российские самолеты не смогут летать над территорией Турции

О сведениях о запрете стали говорить после того, как одному российскому самолету было отказано в предоставлении воздушного пространства Турции.
ИнфоСМИ 11:39
Общество

Лукашенко сегодня встретится с главой Роснефти Сечиным

Контракты на поставку в Белоруссию нефти из РФ завершились 31 декабря, стороны обсуждают их продление Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня встретится с главой российского нефтяного гиганта "Роснефть" Игорем Сечиным, сообщило "БЕЛТА".
Деловое.ТВ 04:53
Шоу-бизнес

Появились первые снимки Меган Маркл и принца Гарри после «Мегзита»

Пользователи Сети обратили внимание, что и Меган Маркл, и принц Гарри выглядели очень радостными и расслабленными.
Актуальные Новости вчера в 04:52
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению

По расчетам разведки, в 2022-2023 годах ударные группировки Вооруженных сил России смогут провести наступление без дополнительной мобилизации.
Lenta.ru 07:51
Общество

В Совете Федерации призвали не исполнять решение суда Гааги по ЮКОСу

Решение Гаагского суда по иску бывших акционеров ЮКОСа противоречит российскому публичному правопорядку и не должно исполняться в России.
Ведомости 07:52
Происшествия

Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 14:50
Общество

Россия временно остановит въезд граждан Китая

С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
RT на русском 14:04
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru 12:34
Экономика

В «Единой России» предложили вернуться к вопросу повышения пенсий

Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в ходе пленарного заседания нижней палаты во вторник заявил, что Госдуме и правительству РФ необходимо вернуться к обсуждению вопроса о повышении пенсионного обеспечения, учитывая улучшение макроэкономической ситуации.
ТАСС 08:18
Здоровье

Главврач больницы в китайском Ухане скончался от короновируса

Lisa.ru 07:15
Происшествия

На Сахалине стартовал суд по делу экс-главы секретариата Хорошавина

Рассмотрение второго уголовного дела на экс-главу секретариата бывшего губернатора Александра Хорошавина Вячеслава Горбачева началось во вторник в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в городском суде.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика

Экс-дипломат предупредил об опасности борьбы Киева с советским прошлым

Бывший первый заместитель главы МИД Украины Александр Чалый заявил в эфире Ukrlife.tv, что страна в своих нынешних границах – продукт советской истории, а борьба с советским наследием может лишить Киев прав на значительную часть территории.
РИА Новости 18:48
Культура

МТС выходит на рынок продюсирования развлекательных шоу

Крупнейший российский сотовый оператор МТС выходит на рынок продюсирования развлекательных шоу, это первый инвестиционный проект подразделения "МТС Энтертейнмент", говорится в сообщении оператора.
ПРАЙМ 16:32
Происшествия

Фигуранта дела о беспорядках в Москве приговорили к условному сроку

Мещанский районный суд Москвы приговорил фигуранта дела о беспорядках в столице Андрея Баршая к трем годам условно.
Lenta.ru 11:30
Армия и оружие

Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

Российская газета 09:45
Экономика

Эксперт: коронавирус принесет внезапную прибыль китайским банкам

Объявленный властями Китая карантин из-за коронавируса может принести неожиданную пользу банковскому и технологическому секторам страны, их росту будет способствовать увеличение количества онлайн транзакций, заявил РИА Новости финансовый директор финтехкомпании VR_Bank Роман Ромашевский.
РИА Новости 19:12
Здоровье

Из поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступили в силу в субботу, 15 февраля.
ЦДИ ПО вчера в 09:58
Общество

Историк оценил письмо немецкого писателя о ВОВ в проекте #ПочтаПобеды

Владимир Шаповалов, заместитель директора института истории и политики МПГУ, считает позитивным сигналом получение письма немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга в рамках проекта #ПочтаПобеды.
Телеканал 360° вчера в 10:30
Армия и оружие

«Джавелины» для Украины: как ВСУ повышают противотанковую мощь

Военное ведомство незалежной отчиталось о мерах, предпринятых в 2019 году, для повышения противотанковой мощи подразделений ВСУ.
Военное обозрение вчера в 20:15
Происшествия

Коронавирус выявлен у россиянина с лайнера в японском порту

Лайнер Diamond Princess был отправлен на карантин в порт японского города Йокогама 4 февраля, после того как у 80-летнего пассажира обнаружили коронавирус.
РБК 08:10
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз

Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
КМВ Новости 13:11
Биатлон

Биатлонист Устюгов сравнил свое допинг-дело с обвинением в убийстве

Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов высказался о расследовании его допингового дела и лишении его золота Олимпиады в Сочи 2014 года.
Нева Спорт 11:09
Фигурное катание

Сотникова рассказала о причинах госпитализации

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала о своем состоянии после операции.
Газета.Ru 16:25
Политика

США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» из-за Венесуэлы

Минфин США включил в санкционный список SDN (самые жесткие, блокирующие санкции) дочернюю трейдинговую компанию «Роснефти» Rosneft Trading, объявили в американском ведомстве.
РБК 12:09
Армия и оружие

ЛНР перешла в наступление в Донбассе

RuNews24.ru 03:25
Здоровье

Названы пять ранних признаков рака толстой кишки

Кроме полипов, медики назвали еще несколько признаков, на которые стоит обратить внимание, чтобы не допустить развития рака толстого кишечника.
Shraibikus News 06:09
Общество

Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем

В правительстве России не поддержали законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря.
Вести.Ru 03:21
Общество

Ofcom оштрафовал телеканал «НТВ-Мир Балтия» за программу о Скрипалях

Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал компанию Baltic Media Alliance Limited — держателя лицензии телеканала «НТВ-Мир Балтия» — на £20 тыс. (1,65 млн рублей) за «нарушение правил вещания».
Известия вчера в 07:52
Космос

В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты

На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.
Goroday.ru вчера в 15:03
Как работают Яндекс.Новости?
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