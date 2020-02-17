Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.

Общество Лукашенко сегодня встретится с главой Роснефти Сечиным Контракты на поставку в Белоруссию нефти из РФ завершились 31 декабря, стороны обсуждают их продление Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня встретится с главой российского нефтяного гиганта "Роснефть" Игорем Сечиным, сообщило "БЕЛТА".

Происшествия Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100 В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Экономика В «Единой России» предложили вернуться к вопросу повышения пенсий Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в ходе пленарного заседания нижней палаты во вторник заявил, что Госдуме и правительству РФ необходимо вернуться к обсуждению вопроса о повышении пенсионного обеспечения, учитывая улучшение макроэкономической ситуации.

Происшествия На Сахалине стартовал суд по делу экс-главы секретариата Хорошавина Рассмотрение второго уголовного дела на экс-главу секретариата бывшего губернатора Александра Хорошавина Вячеслава Горбачева началось во вторник в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в городском суде.

Политика Экс-дипломат предупредил об опасности борьбы Киева с советским прошлым Бывший первый заместитель главы МИД Украины Александр Чалый заявил в эфире Ukrlife.tv, что страна в своих нынешних границах – продукт советской истории, а борьба с советским наследием может лишить Киев прав на значительную часть территории.

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Экономика Эксперт: коронавирус принесет внезапную прибыль китайским банкам Объявленный властями Китая карантин из-за коронавируса может принести неожиданную пользу банковскому и технологическому секторам страны, их росту будет способствовать увеличение количества онлайн транзакций, заявил РИА Новости финансовый директор финтехкомпании VR_Bank Роман Ромашевский.

Происшествия Коронавирус выявлен у россиянина с лайнера в японском порту Лайнер Diamond Princess был отправлен на карантин в порт японского города Йокогама 4 февраля, после того как у 80-летнего пассажира обнаружили коронавирус.

Биатлон Биатлонист Устюгов сравнил свое допинг-дело с обвинением в убийстве Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов высказался о расследовании его допингового дела и лишении его золота Олимпиады в Сочи 2014 года.

Здоровье Названы пять ранних признаков рака толстой кишки Кроме полипов, медики назвали еще несколько признаков, на которые стоит обратить внимание, чтобы не допустить развития рака толстого кишечника.