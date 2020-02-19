За февраль-декабрь 2019 года ЦБ получил 3,8 тыс. жалоб, связанных с проблемой мисселинга — так специалисты называют недобросовестную практику продаж без должного информирования. Причем 2,2 тыс. таких обращений касались работы банков.

с чего всё началось

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