Экономика
Lenta.ruРоссийские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
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с чего всё началось
За февраль-декабрь 2019 года ЦБ получил 3,8 тыс. жалоб, связанных с проблемой мисселинга — так специалисты называют недобросовестную практику продаж без должного информирования. Причем 2,2 тыс. таких обращений касались работы банков.Известиявчера в 16:01
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Назван распространенный способ недобросовестного обслуживания клиентов банков
Московский Комсомолец02:38
Мисселинг в массах. ЦБ решил бороться с недобросовестной продажей финансовых продуктов
BFM.ru17 февраля в 03:20
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Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
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Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
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Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе
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Депутат Госдумы Баталина станет замглавы Минтруда
Замсекретаря генсовета «Единой России» депутат Госдумы Ольга Баталина перейдет в правительство на должность заместителя министра труда и соцзащиты, заявил первый замруководителя фракции партии Андрей Исаев ТАСС.
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Политика
В Раде не уверены, кто спровоцировал обострение в Донбассе
Журналисты уточнили, не считает ли Арахамия, что конфликт могли спровоцировать боевики ВСУ.
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области погиб в лесу
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Милашина потребовала от Бастрыкина расследовать ее избиение
Нападение на Елену Милашину и Марину Дубровину должен расследовать Следственный комитет России, а не МВД, поскольку инцидент связан с профессиональной деятельностью журналиста, процитировала 18 февраля "Новая газета" на своем сайте требование, описанное Милашиной в ее заявлении на имя главы российского Следкома Александра Бастрыкина.
Общество
В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию
В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
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Происшествия
Экс-премьер Австралии назвал причину исчезновения рейса MH370
Трагедия могла произойти по вине пилота. Экс-премьер Австралии Тони Абботт назвал причину исчезновения рейса MH370.
Игры
Пользователи разгадали шифр S.T.A.L.K.E.R. 2 и выиграли кастомный ПК
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Государство снизило субсидии «Муз ТВ» и «Пятнице»
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) в конце января 2020 года заключило соглашения с семью телевещателями, входящими в так называемый второй цифровой мультиплекс: СТС, «Домашним», «Пятницей», ТВ3, «Муз ТВ», РЕН ТВ и «Звездой».
Наука
Клэр Раскин, Cambridge Network — о научном парке, патентах и ценах на фарму
Клэр Раскин — директор британской организации Cambridge Network.
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США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине
США планируют воспитать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности».
Спорт
Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы
Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
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Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Происшествия
Лайнер Diamond Princess в Японии покинули две россиянки
Всего на судне находились 24 россиянина.
Экономика
Центробанк решил изменить основания для блокировки счетов
Центробанк планирует внести изменения в критерии сомнительных операций, которые могут стать причиной блокировки счета.
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Пекин прокомментировал меры России по ограничению въезда китайцам
Введенные Россией ограничения на въезд гражданам Китая являются временными и обусловлены национальными интересами страны на фоне распространения коронавируса.
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Оксана Самойлова родила долгожданного сына
Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Общество
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro о своей пенсии.
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Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
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Путин поздравил с 75-летием певца Юрия Антонова
Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.