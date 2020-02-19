Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
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с чего всё началось

Нашли вклад: банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам

За февраль-декабрь 2019 года ЦБ получил 3,8 тыс. жалоб, связанных с проблемой мисселинга — так специалисты называют недобросовестную практику продаж без должного информирования. Причем 2,2 тыс. таких обращений касались работы банков.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Назван распространенный способ недобросовестного обслуживания клиентов банков

Московский Комсомолец02:38

Российские банки начали применять новый способ навязывания услуг

АБН01:22

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг

Lenta.ruвчера в 17:40

«Известия»: ЦБ получил 3,8 тыс. жалоб на недобросовестные продажи финансовых продуктов

ТАССвчера в 18:47

Банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам

Известиявчера в 19:21

Банки нашли способ продавать клиентам ненужные услуги

Телеканал 360°вчера в 21:59

Мисселинг в массах. ЦБ решил бороться с недобросовестной продажей финансовых продуктов

BFM.ru17 февраля в 03:20
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:30, Ашберн
Экономика

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Известия вчера в 18:49
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Политика

Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе

Турецкая военная операция в сирийском Идлибе — вопрос времени, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 04:22
Общество

Температура в Москве обновила рекорд второй день подряд

РБК 03:19
Политика

Депутат Госдумы Баталина станет замглавы Минтруда

Замсекретаря генсовета «Единой России» депутат Госдумы Ольга Баталина перейдет в правительство на должность заместителя министра труда и соцзащиты, заявил первый замруководителя фракции партии Андрей Исаев ТАСС.
Коммерсантъ 02:30
Общество

Осужденный в РФ Берг заявил, что его подставили норвежские спецслужбы

Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил в интервью РИА Новости, что считает все произошедшее с ним "подставой" спецслужб Норвегии.
РИА Новости вчера в 19:51
Политика

В Раде не уверены, кто спровоцировал обострение в Донбассе

Журналисты уточнили, не считает ли Арахамия, что конфликт могли спровоцировать боевики ВСУ.
REGNUM 01:29
Происшествия

Экс-министр здравоохранения Омской области погиб в лесу

Российская газета 01:18
Общество

Милашина потребовала от Бастрыкина расследовать ее избиение

Нападение на Елену Милашину и Марину Дубровину должен расследовать Следственный комитет России, а не МВД, поскольку инцидент связан с профессиональной деятельностью журналиста, процитировала 18 февраля "Новая газета" на своем сайте требование, описанное Милашиной в ее заявлении на имя главы российского Следкома Александра Бастрыкина.
Кавказский узел вчера в 18:23
Общество

В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Интерфакс 02:39
Фигурное катание

Агент Аделины Сотниковой рассказала о серьезной операции спортсменки

Мария Шашина, агент первой в истории российского фигурного катания олимпийской чемпионки в женском одиночном разряде, рассказала о самочувствии 23-летней Аделины Сотниковой, которая находится в отделении нейрохирургии городской клинической больницы N67 им. Л. А. Ворохобова.
Российская газета 04:19
Происшествия

Экс-премьер Австралии назвал причину исчезновения рейса MH370

Трагедия могла произойти по вине пилота. Экс-премьер Австралии Тони Абботт назвал причину исчезновения рейса MH370.
Piter.tv 01:46
Игры

Пользователи разгадали шифр S.T.A.L.K.E.R. 2 и выиграли кастомный ПК

12 февраля 2018-го разработчики раскрыли две последние подсказки и сообщили, что с этого момента шифр может быть разгадан полностью.
CyberSport.ru 01:19
Общество

Государство снизило субсидии «Муз ТВ» и «Пятнице»

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) в конце января 2020 года заключило соглашения с семью телевещателями, входящими в так называемый второй цифровой мультиплекс: СТС, «Домашним», «Пятницей», ТВ3, «Муз ТВ», РЕН ТВ и «Звездой».
РБК вчера в 23:00
Общество

Дочь Пескова порассуждала о мажорах и золотой молодежи в России

Lenta.ru 04:06
Наука

Клэр Раскин, Cambridge Network — о научном парке, патентах и ценах на фарму

Клэр Раскин — директор британской организации Cambridge Network.
Хайтек 17 февраля в 09:40
Политика

США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине

США планируют воспитать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности».
RT на русском вчера в 23:13
Спорт

Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы

Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
REGNUM 00:39
Происшествия

В Красноярском крае в один день покончили с собой два полицейских

В Красноярском крае двое сотрудников полиции 17 февраля покончили с собой.
Российская газета 03:30
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
RT на русском вчера в 05:40
Происшествия

В Казахстане возбуждено около 90 уголовных дел после беспорядков

Известия 01:01
Происшествия

Лайнер Diamond Princess в Японии покинули две россиянки

Всего на судне находились 24 россиянина.
Интерфакс 03:50
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся приставки Royal

Super.ru 03:26
Экономика

Центробанк решил изменить основания для блокировки счетов

Центробанк планирует внести изменения в критерии сомнительных операций, которые могут стать причиной блокировки счета.
Известия 16 февраля в 23:28
Политика

Пекин прокомментировал меры России по ограничению въезда китайцам

Введенные Россией ограничения на въезд гражданам Китая являются временными и обусловлены национальными интересами страны на фоне распространения коронавируса.
РБК 04:18
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила долгожданного сына

Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Южный Федеральный 01:12
Футбол

Соболев, Дьяков, Тигиев и Тюнин внесены в заявку «Спартака-2»

Soccer.ru 04:11
Общество

Якубович назвал размер своей пенсии

Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro о своей пенсии.
РИА Новости вчера в 19:30
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
РИА Новости вчера в 23:50
Музыка

Путин поздравил с 75-летием певца Юрия Антонова

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
Известия 03:20
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