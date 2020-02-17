Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
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Посол России в Польше Сергей Андреев назвал причину нынешнего уровня отношений между Варшавой и Москвой.
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Microsoft объединил Word, Excel и PowerPoint в одно приложение

Microsoft выпустила приложение, в котором объединила все функции из набора Microsoft Office. Приложение так и называется Office.
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На Сахалине откроют производство модульных домов

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Сурков освобожден от должности помощника Путина

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Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показывать и распространять на территории страны фильм, в котором снимался нынешний президент Владимир Зеленский.
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При оплате услуг в отелях и кафе россияне смогут снимать наличные

Россияне при оплате услуг смогут снимать наличные средства с карт в отелях, аптеках, кафе, ресторанах и на заправках.
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Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

По словам Небензи, запрошено срочное заседание комитета Генассамблеи по отношениям со страной пребывания, и оно состоится в начале следующей недели.
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Обновленный Dacia Sandero Stepway замечен на тестах

Sandero Stepway в отличие от обычного хэтчбека получил увеличенный дорожный просвет, крупные рейлинги на крыше.
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ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
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«Сибирь» обыграла «Барыс» в овертайме

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Украинский фигурист Николай Бондарь скончался в возрасте 29 лет

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Путин подписал закон, упрощающий расследование оборота порнографии

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ФСБ задержала главу особой экономической зоны «Титановая долина»

В Екатеринбурге задержан гендиректор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
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О сведениях о запрете стали говорить после того, как одному российскому самолету было отказано в предоставлении воздушного пространства Турции.
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Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2004

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрированы более 61,6 тыс. инфицированных, из них 1921 умерли, выздоровели 9128 человек.
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Бывший защитник сборной России по футболу Роман Шишкин покинул "Торпедо", сообщается на сайте московского клуба.
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