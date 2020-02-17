Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.

Финансы Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова родила Джигану долгожданного сына Жена российского и украинского рэпера Джигана Оксана Самойлова подарила известному супругу сына. Мальчик родился в частной клинике Майами.

Политика Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.

Политика Делегация «Оппозиционной платформы» приедет в Москву на парад Победы Ранее сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что Верховная рада должна сформировать парламентскую делегацию и направить ее в Москву 9 мая в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Недвижимость Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.

Хоккей Овечкин силовым приёмом опрокинул защитника «Вегаса» Шмидта за борт На момент написания новости проходит третий период, хозяева ведут в счёте – 3:2. 34-летний российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в первом периоде отметился эффектным силовым приёмом на 28-летнем американском защитнике «Вегаса» Нейте Шмитде, опрокинув его за борт.

Политика Сурков освобожден от должности помощника Путина Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.

Общество На Украине запретили фильм с Зеленским Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показывать и распространять на территории страны фильм, в котором снимался нынешний президент Владимир Зеленский.

Авто В России представлен обновленный Hyundai Solaris Как сообщили в компании, серийное производство обновленных Солярисов на заводе в Петербурге уже стартовало.

Происшествия Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2004 Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрированы более 61,6 тыс. инфицированных, из них 1921 умерли, выздоровели 9128 человек.