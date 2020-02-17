Экономика
Lenta.ruРоссийские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
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Финансы
Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила Джигану долгожданного сына
Жена российского и украинского рэпера Джигана Оксана Самойлова подарила известному супругу сына. Мальчик родился в частной клинике Майами.
Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Политика
Делегация «Оппозиционной платформы» приедет в Москву на парад Победы
Ранее сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что Верховная рада должна сформировать парламентскую делегацию и направить ее в Москву 9 мая в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Общество
Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился
Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился.
Недвижимость
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Хоккей
Овечкин силовым приёмом опрокинул защитника «Вегаса» Шмидта за борт
На момент написания новости проходит третий период, хозяева ведут в счёте – 3:2. 34-летний российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в первом периоде отметился эффектным силовым приёмом на 28-летнем американском защитнике «Вегаса» Нейте Шмитде, опрокинув его за борт.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Калмыкии
Политика
Посол России назвал причину ухудшения отношений с Польшей
Посол России в Польше Сергей Андреев назвал причину нынешнего уровня отношений между Варшавой и Москвой.
Гаджеты
Microsoft объединил Word, Excel и PowerPoint в одно приложение
Microsoft выпустила приложение, в котором объединила все функции из набора Microsoft Office. Приложение так и называется Office.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта на лыжной многодневке "Ски Тур".
Экономика
На Сахалине откроют производство модульных домов
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Общество
На Украине запретили фильм с Зеленским
Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показывать и распространять на территории страны фильм, в котором снимался нынешний президент Владимир Зеленский.
Общество
При оплате услуг в отелях и кафе россияне смогут снимать наличные
Россияне при оплате услуг смогут снимать наличные средства с карт в отелях, аптеках, кафе, ресторанах и на заправках.
Политика
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
По словам Небензи, запрошено срочное заседание комитета Генассамблеи по отношениям со страной пребывания, и оно состоится в начале следующей недели.
Авто
Обновленный Dacia Sandero Stepway замечен на тестах
Sandero Stepway в отличие от обычного хэтчбека получил увеличенный дорожный просвет, крупные рейлинги на крыше.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Барыс» в овертайме
Фигурное катание
Украинский фигурист Николай Бондарь скончался в возрасте 29 лет
Политика
Путин подписал закон, упрощающий расследование оборота порнографии
Российский президент Владимир Путин подписал закон, который предполагает упрощение расследования по делам об обороте порнографических материалов.
Происшествия
ФСБ задержала главу особой экономической зоны «Титановая долина»
В Екатеринбурге задержан гендиректор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Авто
В России представлен обновленный Hyundai Solaris
Как сообщили в компании, серийное производство обновленных Солярисов на заводе в Петербурге уже стартовало.
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
Армия и оружие
Российские самолеты не смогут летать над территорией Турции
О сведениях о запрете стали говорить после того, как одному российскому самолету было отказано в предоставлении воздушного пространства Турции.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2004
Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрированы более 61,6 тыс. инфицированных, из них 1921 умерли, выздоровели 9128 человек.
Футбол
«Торпедо» расторгло контракт с Романом Шишкиным
Бывший защитник сборной России по футболу Роман Шишкин покинул "Торпедо", сообщается на сайте московского клуба.