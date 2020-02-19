За февраль-декабрь 2019 года ЦБ получил 3,8 тыс. жалоб, связанных с проблемой мисселинга — так специалисты называют недобросовестную практику продаж без должного информирования. Причем 2,2 тыс. таких обращений касались работы банков.

с чего всё началось

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в беседе с «Известиями» заявил о том, что в 2018 году банковская система столкнулась с проблемой недобросовестных продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом депозитов.

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