Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.

Экономика ФАС разъяснила идею о рыбных аукционах ФАС в рамках инициативы о переходе от исторического принципа на добычу водных биоресурсов к проведению электронных аукционов не предлагает отбирать действующие квоты или их перераспределять.

Авто Рассекречены фото первых прототипов Aurus В распоряжении наших коллег из «Российской газеты» оказались эксклюзивные фотографии первых прототипов двух моделей Aurus – внедорожника Komendant и минивэна Arsenal.

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Наука Греф назвал большой вызов для «всех старых компаний» Развитие высоких технологий привело к изменениям в бизнес-моделях, а уберизация экономики (неологизм от американской компании Uber, означающий замену посредников цифровыми платформами — РБК) становится «большим риском» для компаний, давно существующих на рынке.

Авто Kia опубликовала официальные фотографии нового Sorento Корейская пресса уже рассказывает о линейке двигателей нового поколения Sorento, но Kia пока ничего не подтвердила.

Армия и оружие Китайские журналисты оценили шансы России в войне с США Китайский журналист Чжугэ Сяочэ из издания Sina, оценил шансы российской армии против противников из США и заявил о том, что исход противостояния может решить как ядерное оружие России, так и ее обширные территории.

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Общество Законопроект о выходном 31 декабря отклонен В конце ноября 2019 года депутаты от ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов предложили перенести один из выходных дней на 31 декабря, если этот день не выходной.

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