Экономика
Lenta.ruРоссийские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
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Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов во вторник, 18 февраля.
Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Общество
Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) планирует утвердить новую схему распределения частот для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G), следует из проекта решения к ближайшему заседанию, которое может состояться 10 марта.
Фигурное катание
Сотникова прокомментировала свою госпитализацию
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, которая ранее была госпитализирована и прооперирована в Москве, сообщила, что ее успешно прооперировали, но впереди ей предстоит реабилитация.
Общество
Роскачество нашло антибиотики и ДНК лошади в говяжьей тушенке
«В продуктах шести торговых марок тушеного мяса обнаружены ДНК свиньи (плюс в тушенке одной торговой марки), трех — ДНК курицы, одной — ДНК лошади»,— сообщили в Роскачестве.
Армия и оружие
Россия атаковала район террористов в Сирии
Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Происшествия
За индийскую посылку жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы
Уточняется, что в отношении жительницы Волгограда было возбуждено уголовное дело, которое предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.
Интернет
Google закрывает проект развития бесплатного Wi-Fi
В течение 2020 года компания Google закрывает программу бесплатного Wi-Fi.
Политика
Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений
Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
Наука
Экологии предложили новую роль в естественном отборе
Исследователи из Австралии и Германии предложили новый подход, который объясняет, как экологические обстоятельства могут дать толчок жизни в самом ее начале и на каждом из основных эволюционных этапов.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк зажгла на вечеринке после показа Burberry
После показа Burberry, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне, знаменитые модели, отработав на шоу, устроили себе заслуженный отдых.
Экономика
Милованов рассказал, когда Украина сможет догнать Белоруссию
Украине требуется $100 млрд инвестиций и 50 лет, чтобы обновить производство до уровня соседних Белоруссии и Словакии, заявил 17 февраля министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на презентации правительственной «Экономической стратегии: рост через инвестиции».
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Общество
Газпром покинули два члена команды Миллера
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
Кино
Disney приступил к работе над полнометражным фильмом «Рапунцель»
Студия Walt Disney работает над полнометражным игровым фильмом «Рапунцель» по мотивам популярного мультфильма «Рапунцель: Запутанная история».
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини
«Отдохнувшая и заряженная», — подписала снимок знаменитость. Поклонники восхитились спортивной фигурой Дженнифер Лопес.
Здоровье
Врач рассказала о связи ожирения и преждевременной смерти
Информацией поделилась эндокринолог Татьяна Маркова Ожирение приводит к преждевременной смерти – с таким заявлением выступила заведующая московской городской клинической больницей № 52, врач-эндокринолог Татьяна Маркова.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Гаджеты
Разработчик раскрыл разницу между Sony PlayStation 5 и Xbox Series X
Футбол
Ибрагимович хотел побить бывшего игрока «Спартака»
Экономика
Структуры АФК «Система» покупают сеть гипермаркетов Real
Компания Sistema Finance S. A. (на 100% «дочка» АФК «Система») выделит до €263 млн для покупки немецких гипермаркетов Real у Metro AG, говорится в сообщении Metro AG на сайте Франкфуртской биржи.
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Общество
Госдума отменила штрафы за свастику без пропаганды
Госдума приняла закон об отмене штрафов и ареста в случае демонстрации нацистской или экстремистской символики, если это делается без пропаганды и с осуждением.
Экономика
«Газпром» разместит 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%
"Газпром" размещает 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Общество
Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ
Борт полетит из Уханя во Львов с промежуточной посадкой в Алма-Ате, сказано в сообщении.
Футбол
Герман Ткаченко: «Смолов позвонил со сборов в Испании: „Нравится этот чемпионат. Давай попробуем“»
Потом связался с гендиректором «Локомотива» Василием Кикнадзе. А Семин на этот раз сразу же согласился.