Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
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Мисселинг в массах. ЦБ решил бороться с недобросовестной продажей финансовых продуктов

BFM.ruвчера в 03:20

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг

Lenta.ru17:40

Нашли вклад: банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам

Известия16:01
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Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
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ПНС Ливии объявило о приостановке переговоров по военным вопросам

REGNUM 16:43
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Мировые цены на нефть незначительно снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов во вторник, 18 февраля.
RT на русском 00:23
Политика

Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

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Общество

Россия временно остановит въезд граждан Китая

С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
RT на русском 14:04
Общество

Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) планирует утвердить новую схему распределения частот для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G), следует из проекта решения к ближайшему заседанию, которое может состояться 10 марта.
РБК 16:00
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, которая ранее была госпитализирована и прооперирована в Москве, сообщила, что ее успешно прооперировали, но впереди ей предстоит реабилитация.
РИА Новости 16:15
Общество

Роскачество нашло антибиотики и ДНК лошади в говяжьей тушенке

«В продуктах шести торговых марок тушеного мяса обнаружены ДНК свиньи (плюс в тушенке одной торговой марки), трех — ДНК курицы, одной — ДНК лошади»,— сообщили в Роскачестве.
Коммерсантъ 03:07
Армия и оружие

Россия атаковала район террористов в Сирии

Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Lenta.ru 14:53
Происшествия

За индийскую посылку жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы

Уточняется, что в отношении жительницы Волгограда было возбуждено уголовное дело, которое предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.
Газета.Ru 08:19
Интернет

Google закрывает проект развития бесплатного Wi-Fi

В течение 2020 года компания Google закрывает программу бесплатного Wi-Fi.
ToDay News Ufa вчера в 10:39
Политика

Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений

Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
Российская газета 16:16
Наука

Экологии предложили новую роль в естественном отборе

Исследователи из Австралии и Германии предложили новый подход, который объясняет, как экологические обстоятельства могут дать толчок жизни в самом ее начале и на каждом из основных эволюционных этапов.
Индикатор 07:25
Шоу-бизнес

Ирина Шейк зажгла на вечеринке после показа Burberry

После показа Burberry, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне, знаменитые модели, отработав на шоу, устроили себе заслуженный отдых.
Srnsk 12:26
Экономика

Милованов рассказал, когда Украина сможет догнать Белоруссию

Украине требуется $100 млрд инвестиций и 50 лет, чтобы обновить производство до уровня соседних Белоруссии и Словакии, заявил 17 февраля министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на презентации правительственной «Экономической стратегии: рост через инвестиции».
REGNUM 04:00
Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

РИА Новости 16:57
Общество

Газпром покинули два члена команды Миллера

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
REGNUM 00:35
Кино

Disney приступил к работе над полнометражным фильмом «Рапунцель»

Студия Walt Disney работает над полнометражным игровым фильмом «Рапунцель» по мотивам популярного мультфильма «Рапунцель: Запутанная история».
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Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини

«Отдохнувшая и заряженная», — подписала снимок знаменитость. Поклонники восхитились спортивной фигурой Дженнифер Лопес.
RuNews24.ru вчера в 06:12
Здоровье

Врач рассказала о связи ожирения и преждевременной смерти

Информацией поделилась эндокринолог Татьяна Маркова Ожирение приводит к преждевременной смерти – с таким заявлением выступила заведующая московской городской клинической больницей № 52, врач-эндокринолог Татьяна Маркова.
Челнинские известия 15 февраля в 23:32
Происшествия

В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
BFM.ru вчера в 09:55
Гаджеты

Разработчик раскрыл разницу между Sony PlayStation 5 и Xbox Series X

iXBT.com вчера в 03:37
Футбол

Ибрагимович хотел побить бывшего игрока «Спартака»

Soccer.ru 11:29
Экономика

Структуры АФК «Система» покупают сеть гипермаркетов Real

Компания Sistema Finance S. A. (на 100% «дочка» АФК «Система») выделит до €263 млн для покупки немецких гипермаркетов Real у Metro AG, говорится в сообщении Metro AG на сайте Франкфуртской биржи.
Коммерсантъ 17:41
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Российская газета 06:15
Общество

Госдума отменила штрафы за свастику без пропаганды

Госдума приняла закон об отмене штрафов и ареста в случае демонстрации нацистской или экстремистской символики, если это делается без пропаганды и с осуждением.
Российская газета 05:50
Экономика

«Газпром» разместит 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%

"Газпром" размещает 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Интерфакс 12:38
Общество

Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ

Борт полетит из Уханя во Львов с промежуточной посадкой в Алма-Ате, сказано в сообщении.
REGNUM 07:39
Футбол

Герман Ткаченко: «Смолов позвонил со сборов в Испании: „Нравится этот чемпионат. Давай попробуем“»

Потом связался с гендиректором «Локомотива» Василием Кикнадзе. А Семин на этот раз сразу же согласился.
Спорт-Экспресс 16:31
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