Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
Читать в источнике
Комментировать26
с чего всё началось

Нашли вклад: банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам

За февраль-декабрь 2019 года ЦБ получил 3,8 тыс. жалоб, связанных с проблемой мисселинга — так специалисты называют недобросовестную практику продаж без должного информирования. Причем 2,2 тыс. таких обращений касались работы банков.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Граждане реже жалуются на банки

Коммерсантъ16:57

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг

Lenta.ruвчера в 17:40

Банки нашли способ продавать клиентам ненужные услуги

Телеканал 360°вчера в 21:59

ЦБ РФ получил более трех тысяч жалоб на недобросовестные продажи финансовых продуктов

Народные новостивчера в 19:42

«Известия»: ЦБ получил 3,8 тыс. жалоб на недобросовестные продажи финансовых продуктов

ТАССвчера в 18:47

Банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам

Известиявчера в 19:21

Назван распространенный способ недобросовестного обслуживания клиентов банков

Московский Комсомолец02:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:13, Ашберн
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета

В Магадане в четверг самолет Ан-2 при взлете не смог набрать высоту и совершил экстренную посадку на аэродроме, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС.
Российская газета 19:56
Политика

Украинская оппозиция потребовала отставки правительства страны

Отставки правительства Украины, принявшего решение эвакуировать вместе с украинцами иностранных граждан из китайского города Ухань, потребовала украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Красная весна 15:19
Происшествия

В Германии в кальянных застрелили восемь человек

Как сообщает Bild, неизвестные напали на посетителей двух кальянных. По информации издания, бары находились в разных районах города.
РБК 18:14
Футбол

«Аталанта» разгромила «Валенсию», Черышев забил гол

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» – «Валенсия» завершился в пользу итальянского клуба – 4:1. В составе победителей по голу забили Ханс Хатебур, Йосип Ильчич, а также Ремо Фройлер и экс-игрок московского «Спартака» Марио Пашалич.
ProstoProSport 16:54
Космос

Туристы на корабле Маска получат радиацию, как ликвидаторы в Чернобыле

РЕН ТВ 19:21
Армия и оружие

Появилось видео авиаудара российских ВКС по террористам в Сирии

Discover24 01:30
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 06:49
Экономика

Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго

Исключением стали рыбные консервы, но консервированный лосось, который производится на Аляске, не поставляется в Россию в значительных количествах, указывает ASMI.
РБК 21:00
Политика

Путин опроверг предположение о распаде «тандема» с Медведевым

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что продолжает работать с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым, несмотря на смену его деятельности.
RT на русском 19:33
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
РБК 21:00
Армия и оружие

Зеленский: обострение в Донбассе не изменит курс на прекращение войны

Обострение ситуации в Донбассе не приведет к изменению курса Киева на прекращение войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский после заседания Совета национальной безопасности и обороны.
Коммерсантъ вчера в 06:31
Происшествия

Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Газета.Ru вчера в 09:44
Футбол

Кака, которым интересовался ЦСКА, решил остаться в «Крузейро»

Агент защитника «Крузейро» Кака Нене Зини рассказал о ситуации с переходом его подопечного в другой клуб.
Metaratings 11:01
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru 11:52
Кино

Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»

В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.
Культуромания 13:26
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
Московский Комсомолец 11:32
Футбол

Дмитрий Аленичев: Ни один игрок РПЛ не заиграет в «Ювентусе». в том числе Миранчук

Ну не должно возникать риска, что кто-то в РПЛ не доиграет сезон.
Советский спорт 14:44
Политика

Мадуро объявил ЧС в нефтяной отрасли из-за американских санкций

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайную энергетическую ситуацию, чтобы защитить нефтяную промышленность от «империалистической агрессии», передает El Nacional.
РБК 20:50
Политика

В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США

Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.
RT на русском вчера в 14:38
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
BFM.ru 05:17
Единоборства

Кадыров рассказал о тренировке с Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что во время пробежки по улицам Грозного натолкнулся на Александра Емельяненко.
Экономика сегодня 15:41
Игры

THQ Nordic анонсировала ремейк «Готики»

News.ru 03:34
Экономика

За последние десять лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза

За последние 10 лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном.
Телеканал 360° 20:15
Футбол

Тоттенхэм — РБ Лейпциг 0:1

19 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» встретится с «РБ Лейпцигом».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:09
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета 20:04
Шоу-бизнес

Бузова могла получить травмы после падения со сцены в Брянске

По предварительным данным, певица Ольга Бузова захотела прыгнуть в толпу со сцены, но ее никто не поймал.
Gazeta.SPb 17 февраля в 16:47
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в школах

Госдума в третьем чтении приняла закон об обеспечении бесплатным горячим питанием детей в школах и в оздоровительных лагерях, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.
REGNUM вчера в 05:18
Культура

41-й канал закрывает новостную программу и готовится к переходу на онлайн-формат

41-й же сфокусируется на развлекательных программах и прямых эфирах, которые не требуют больших затрат на производство.
Znak.com 08:02
Происшествия

Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев

РИА Новости 01:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное