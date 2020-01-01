Экономика
Вести.RuРоссийские банки отказываются от POS-кредитования
Крупные российские банки отказываются от выдачи кредитов в магазинах – так называемых POS-займов (POS — Point Of Sale). За прошедшие три года почти все банки перешли с таких займов на кредитные карты.
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Политика
Путин обсудил с Меркель ситуацию в Ливии
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала фото в бикини в рекордно низком весе
Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.
Общество
В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами
В Омске дежурный травматолог Евгений Батушенко отказался принимать пациентов, пока в очереди его ждали пациенты с переломами.
Политика
Послание Президента России затронет вопросы доходов населения
15 января Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию.
Общество
Украинец Ломаченко ответил на критику за видео с российскими солдатами
Украинский боксер Василий Ломаченко в ответ на критику за видео с российским спецназом выложил новый ролик, на котором он читает стихотворение.
Энергетика
Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Политика
Борисов потребовал от «Роскосмоса» оздоровить космическую отрасль
Космической отрасли России нужно обеспечить рентабельность и начать серийное производство техники, считает вице-премьер Юрий Борисов.
Футбол
Хави может возглавить «Барселону»
Армия и оружие
Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана
Несколько дней назад, недалеко от берегов Ирана, российский военный разведывательный корабль «Иван Хурс» подвергся открытой агрессии со стороны американского эскадренного миноносца «USS Farragut», который предпринимал враждебные действия по отношению к российскому военному судну.
Баскетбол
ЦСКА подписал кубинского баскетболиста
Армия и оружие
Министр обороны Великобритании призвал страну воевать без помощи США
Уоллес напомнил, что за последний год Штаты вывели войска из Сирии, а Дональд Трамп в заявлении по Ирану призвал НАТО прийти на смену США и взять на себя роль Большого Брата на Ближнем Востоке.
Гаджеты
Huawei опубликовала собственный дистрибутив Linux
Новая ОС Huawei Компания Huawei выпустила новую операционную систему на базе ядра Linux – дистрибутив openEuler, который, как ожидается, будет развиваться при участии сообщества.
Общество
В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов
Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
Кино
Ремейк «Гостьи из будущего» снимут в России
Происшествия
СК начал проверку после хлопка на заводе под Белгородом
Следователи начали проверку после хлопка пылевоздушной смеси в здании комбикормового завода в Белгородской области, говорится в сообщении регионального управления СК.
Культура
После 28 лет в эфире закрыли телешоу «Сам себе режиссер»
Футбол
Адвокат: «Не верю, что „Фейеноорду“ удастся арендовать Кокорина»
Адвокат хотел бы подписать Кокорина на правах аренды, но не верит, что «Фейеноорду» удастся это сделать.
Хоккей
«Северсталь» крупно обыграла «Йокерит» в Таллине
Политика
Хаджимба обсудил ситуацию в Абхазии с Нургалиевым
Состоялась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимбы и заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.
Общество
Актера Хоакина Феникса задержали на митинге против изменения климата
Американские актеры Мартин Шин и Хоакин Феникс были задержаны сотрудниками правопорядка на митинге против изменения климата.
Происшествия
Восемь человек погибли в США из-за торнадо
На юге США зафиксировано по меньшей мере восемь случаев смертей из-за торнадо, сообщает 11 января Би-би-си.
Единоборства
СМИ назвали гонорар Макгрегора за бой с Серроне
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Футбол
«Вальядолид» вышел в 1/16 финала Кубка Испании, Лунин отразил два пенальти
«Марбелья» на своем поле принимала «Вальядолид» в матче 1/32 финала Кубка Испании. Гости победили во встрече в серии пенальти.
Экономика
Кассовые сборы отечественных фильмов упали на 11%
Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом.