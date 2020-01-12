Почти все банки из топ-30 за последние три года вышли из бизнеса по выдаче займов в магазинах, сказано в исследовании «БКС Премьер», с которым ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Крупные российские банки отказываются от выдачи кредитов в магазинах – так называемых POS-займов (POS — Point Of Sale). За прошедшие три года почти все банки перешли с таких займов на кредитные карты.

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