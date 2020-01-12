Экономика
Вести.RuРоссийские банки отказываются от POS-кредитования
Крупные российские банки отказываются от выдачи кредитов в магазинах – так называемых POS-займов (POS — Point Of Sale). За прошедшие три года почти все банки перешли с таких займов на кредитные карты.
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Почти все банки из топ-30 за последние три года вышли из бизнеса по выдаче займов в магазинах, сказано в исследовании «БКС Премьер», с которым ознакомились «Известия».Известия16:01
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Руководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.
Политика
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Лейбористская партия Мальты назначила Роберта Абелу новым премьер-министром государства вместо Джозефа Муската, вынужденного покинуть пост в связи с политическим скандалом вокруг убийства журналистки Дафны Каруаны Гализии, сообщает Malta Today.
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В Британии заявили, что не могут полагаться на США в ведении войны
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна должна готовиться к ведению войн, не опираясь на поддержку Соединенных Штатов.
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Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
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Политика
Армия Хафтара обвинила ПНС Ливии в нарушении перемирия
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Анонс 7-нм графического процессора NVIDIA может состояться в марте
Компания NVIDIA пока что не озвучивает сроков анонса новых графических процессоров Ampere, потому аналитики состязаются в собственных прогнозах на эту тему.
Спорт
РФ занимает текущее второе место в медальном зачете юношеских ОИ
После второго соревновательного дня на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне сборная России занимает в медальном зачете второе место.
Гаджеты
Apple обвиняется в краже технологий для использования в «умных» часах
Американский производитель технологий мониторинга здоровья Masimo обвинил Apple в незаконном использовании своей методики отслеживания состояния пациентов в «умных» часах Apple Watch.
Политика
На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Фирмино
Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил бразильский нападающий Роберто Фирмино на 37-й минуте.
Происшествия
Два землетрясения произошло в Кузбассе
Происшествия
СК начал проверку после хлопка на заводе под Белгородом
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Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
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Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Умер султан Омана Кабус бен Саид, сообщает Reuters. Он скончался 10 января в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала неназванная форма рака.
Общество
В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Наука
Сначала Го - потом весь мир: Китай достигнет мирового господства через ИИ?
Количество потенциальных позиций на доске в игре Го обычно оценивается в 10 - это больше, чем количество атомов во вселенной.
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HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»
Политика
Кремль может создать партии с Дудем и Шнуровым во главе
Пока в качестве возможных фронтменов новых проектов в Кремле рассматривают журналиста и блогера Юрия Дудя и лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.