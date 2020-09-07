Российские банки в августе отказали около 15 тыс. заемщиков в предоставлении кредитных каникул, так как те не смогли подтвердить право на льготу в течение 120 дней, следует из данных Банка России, с которыми ознакомилась газета «Известия».

С чего всё началось Бремя вышло: у 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы К 26 августа банки получили свыше 370 тыс. заявлений на предоставление кредитных каникул по 106-ФЗ, следует из данных ЦБ. В то же время к этому моменту только системно значимые кредитные организации аннулировали около 15 тыс. запросов на общую сумму 6,8 млрд рублей, гласит статистика Банка России. Известия 17:01