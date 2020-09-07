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РБК
РБК

Российские банки отменили кредитные каникулы 15 тыс. заемщиков

Российские банки в августе отказали около 15 тыс. заемщиков в предоставлении кредитных каникул, так как те не смогли подтвердить право на льготу в течение 120 дней, следует из данных Банка России, с которыми ознакомилась газета «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Бремя вышло: у 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы

К 26 августа банки получили свыше 370 тыс. заявлений на предоставление кредитных каникул по 106-ФЗ, следует из данных ЦБ. В то же время к этому моменту только системно значимые кредитные организации аннулировали около 15 тыс. запросов на общую сумму 6,8 млрд рублей, гласит статистика Банка России.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

СМИ: банки аннулировали 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы

РИА Новости21:21
РБК

Российские банки отменили кредитные каникулы 15 тыс. заемщиков

РБК20:01
РЕН ТВ

Банки аннулировали кредитные каникулы у 15 тысяч россиян

РЕН ТВ17:14
Lenta.ru

Россиянам отказали в кредитных каникулах

Lenta.ru18:01
URA.Ru

Тысячам россиян грозят пени и огромные долги по кредитам

URA.Ru17:25
ТАСС

«Известия»: банки в августе аннулировали порядка 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы

ТАСС18:29
Известия

У 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы

Известия17:01

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
Ведомостивчера в 09:21
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Тренер сборной Украины Шевченко назвал причины поражения от Испании

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после поражения от команды Испании (0:4) в матче Лиги Наций УЕФА заявил, что его команде не хватило времени для восстановления, а испанцы «были намного лучше» украинской команды.
Общественная служба новостей22:53

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАССвчера в 06:17
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Dailyвчера в 22:25
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«Уральские авиалинии» раскритиковали план Red Wings создать хаб с SSJ100

Планы авиакомпании Red Wings открыть транзитный хаб в аэропорту Екатеринбурга Кольцово с использованием самолетов Sukhoi Superjet 100 для полетов в другие российские города — «возможно, иллюзия успеха», заявил РБК Сергей Скуратов, крупнейший совладелец и гендиректор базирующихся в Кольцово «Уральских авиалиний».
РБК23:00
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В ООН заявили об ответственности Украины за обеспечение Крыма водой

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
РИА Новости20:05
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Нидерландский боец MMA Оверим победил бразильца Сакаи на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 6 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелом весе Алистар Оверим победил бразильца Аугусто Сакаи в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9) в Лас-Вегасе.
REGNUMвчера в 03:06

В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному

Власти Германии уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по делу политика Алексея Навального, и Берлин не видит препятствий для обмена информацией, сообщил в эфире телеканала ARD глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РБКвчера в 14:28
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Россияне обновили рекорд по автокредитам

Россияне после снятия режима самоизоляции и в ожидании роста цен на автомобили ажиотажно начали брать кредиты на покупку автомобиля: число выданных в июле автокредитов достигло рекордных 82,5 тысячи ссуд, за месяц подскочив на 15%, сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
ПРАЙМ00:00

Рязанский учитель совершал действия сексуального характера на уроке

Единственная ученица седьмого класса Ключанской средней школы Кораблинского района Рязанской области сняла на видео 54-летнего преподавателя, занимавшегося во время урока самоудовлетворением.
РИА Новостивчера в 13:54
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