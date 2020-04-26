Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские банки переводят сотрудников на работу с проживанием

Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе. Согласившиеся на это люди получат повышенную зарплату или бонусы, сообщает РБК.
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с чего всё началось

Банки подготовились к переводу части сотрудников на жизнь в офисах

Из-за пандемии крупные российские банки задумались о том, чтобы обеспечить проживание некоторых сотрудников в офисах. Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители.
РБК02:00

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СМИ: банки в России переводят сотрудников на работу с проживанием

Московский Комсомолец04:06

Банки подготовились к проживанию сотрудников в офисах

Российская газета05:08

Совкомбанк начал переводить сотрудников на работу с проживанием в офисе

Коммерсантъ04:23

Банки готовятся к переводу сотрудников на работу с проживанием в офисе

Газета.Ru05:26

Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием

РИА Новости03:32

Совкомбанк в условиях пандемии отправил около 10 сотрудников жить в офис

Эхо Москвы05:32

Банки подготовились к переводу части сотрудников на жизнь в офисах

РБК02:00
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
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Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
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Армия и оружие

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Житель Сергиева Посада Николай рассказал, что обратился в центр занятости, чтобы получить статус безработного для пособия, но получил отказ — официально из-за того, что зарегистрирован в налоговой как самозанятый.
BFM.ru 24 апреля в 12:01
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Общество

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Общество

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В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом

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ВСУ снова нарушили перемирие в Донецке

В представительстве ДНР в СЦКК заявили, что по десяти населенным пунктам украинские силовики выпустили 92 мины и снаряды калибром 82, 120 и 122 мм.
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Девять рабочих в НАО заразились коронавирусом

Девять сотрудников организаций, расположенных в Варандее в Ненецком автономном округе, сдали положительные тесты на коронавирус.
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В Свердловской области еще 58 человек заразились коронавирусом

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В Туле скончался терапевт из больницы «РЖД»

В Туле от двухсторонней пневмонии скончался врач-терапевт, который работал в больнице РЖД.
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Польша заявила о невыполнении «Газпромом» решения суда о снижении цены

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В Калининградской области умерли ещё два пациента с коронавирусом

В Калининграде умерли ещё два пациента с коронавирусом.
Клопс 05:06
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