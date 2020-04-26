Общество
РИА НовостиРоссийские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе. Согласившиеся на это люди получат повышенную зарплату или бонусы, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Из-за пандемии крупные российские банки задумались о том, чтобы обеспечить проживание некоторых сотрудников в офисах. Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители.РБК02:00
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Политика
Тайсаев прокомментировал новости о болезни и смерти Кима
Не стоит торопиться с выводами о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — об этом предупреждает координатор группы по взаимодействию Госдумы РФ и парламента КНДР Казбек Тайсаев.
Вести.Ru 05:09
Общество
В России зафиксирован 6361 новый случай коронавируса
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах.
Эхо Москвы 05:02
Шоу-бизнес
Актрису Маргариту Терехову не навещают родственники
Сиделки круглосуточно ухаживают за Тереховой и даже делают ей прическу и наносят на лицо крем, отмечает невестка актрисы.
RuNews24.ru 04:19
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Здоровье
В Крыму за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом
Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 69, за сутки выявлено два новых случая, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:35
Общество
Умер итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза
На 80-м году жизни скончался известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза.
Газета.Ru 05:37
Происшествия
Жители Подмосковья пожаловались на шумную вечеринку посреди улицы
Жители подмосковного Ленинского городского округа пожаловались на шумную вечеринку, которую посреди ночи неизвестные закатили прямо под окнами жилых домов.
Известия вчера в 21:33
Экономика
Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости вчера в 06:07
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Футбол
Бывший тренер сборной России Капелло поделился мнением о Кассано
Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло поделился мнением о нападающем Антонио Кассано, знакомым ему по работе в мадридском "Реале".
Газета.Ru 04:41
Экономика
«Пришло официальное письмо: раз я был зарегистрирован самозанятым в налоговой, мне отказано в пособии»
Житель Сергиева Посада Николай рассказал, что обратился в центр занятости, чтобы получить статус безработного для пособия, но получил отказ — официально из-за того, что зарегистрирован в налоговой как самозанятый.
BFM.ru 24 апреля в 12:01
Общество
Депутат Госдумы заразился коронавирусом
У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
Misanec.ru вчера в 08:54
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Олич рассказал об отношении русских к алкоголю
Бывший полузащитник немецкого "Гамбурга" и московского ЦСКА Ивица Олич рассказал об отношении русских к алкоголю.
Газета.Ru 03:59
Здоровье
Врачи предупредили об опасности чая во время пандемии коронавируса
Медики рассказали об опасности чая во время пандемии китайского коронавируса, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:18
Здоровье
В Якутске коронавирусом заболели четверо медиков
Эпидемиологическая ситуация не улучшается: за последние сутки по Якутску семь новых случаев заболевания, из них четверо — медики офтальмологической больницы, круг контактов которых сейчас устанавливается.
Якутия Daily 02:21
Общество
В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова
Российская газета 05:23
Общество
Бывший врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции
Бывший глава медицинского департамента московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Вартапетов призвал отменить режим самоизоляции во время пандемии коронавируса.
РИА Новости 04:23
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
Кино
Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко прошла онлайн
Mockva.ru 23 апреля в 17:25
Здоровье
В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом
В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 05:40
Армия и оружие
ВСУ снова нарушили перемирие в Донецке
В представительстве ДНР в СЦКК заявили, что по десяти населенным пунктам украинские силовики выпустили 92 мины и снаряды калибром 82, 120 и 122 мм.
ИА Красная Весна 05:20
Происшествия
Девять рабочих в НАО заразились коронавирусом
Девять сотрудников организаций, расположенных в Варандее в Ненецком автономном округе, сдали положительные тесты на коронавирус.
RT на русском 04:09
Здоровье
В Свердловской области еще 58 человек заразились коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в восьми муниципалитетах Свердловской области, сообщает в воскресенье региональный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 05:26
Происшествия
В Туле скончался терапевт из больницы «РЖД»
В Туле от двухсторонней пневмонии скончался врач-терапевт, который работал в больнице РЖД.
Тульские Известия 03:06
Энергетика
Польша заявила о невыполнении «Газпромом» решения суда о снижении цены
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что «Газпром» выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения Стокгольмского арбитража.
Коммерсантъ 24 апреля в 10:53
Происшествия
В Калининградской области умерли ещё два пациента с коронавирусом
В Калининграде умерли ещё два пациента с коронавирусом.
Клопс 05:06