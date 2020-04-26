Из-за пандемии крупные российские банки задумались о том, чтобы обеспечить проживание некоторых сотрудников в офисах. Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители.

с чего всё началось

Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе. Согласившиеся на это люди получат повышенную зарплату или бонусы, сообщает РБК.

Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием

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