Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские банки переводят сотрудников на работу с проживанием

Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе. Согласившиеся на это люди получат повышенную зарплату или бонусы, сообщает РБК.
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СМИ: банки в России переводят сотрудников на работу с проживанием

Московский Комсомолец04:06

Российские банки предложили сотрудникам переехать в офисы на время пандемии COVID-19

АБН04:04

Российские банки подготовились к переводу некоторых сотрудников на жизнь в офисах

RuNews24.ru02:47

Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием

РИА Новости03:32

Крупные российские банки начали переводить часть сотрудников на постоянный режим работы в офисах

Эхо Москвы04:03

Банки начнут переводит сотрудников на работу с проживанием в офисе

Pravda.Ru03:55

Банки подготовились к переводу части сотрудников на жизнь в офисах

РБК02:00
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Общество

Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
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Общество

Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов

В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил.
НТВ 24 апреля в 11:03
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Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК вчера в 12:25
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Армия и оружие

Российские военные моряки получат новый универсальный нож

Российская газета вчера в 07:03
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
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Общество

Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:57
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Общество

МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни

Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
439
Здоровье

Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России

Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru вчера в 07:13
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Политика

Нардеп ВРУ для Atlantic Council заявил о «путинской войне с историей»

Нардеп ВРУ входит во фракцию ПЕС (Партия Европейской солидарности), лидером которой является экс-президент Украины Петр Порошенко.
Военное обозрение 03:41
Политика

Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия 24 апреля в 10:41
3,8K
Общество

Психолог объяснила нежелание людей носить маски во время пандемии

Юсупова подчеркнула, что такие люди все равно не могут решить проблему с собственной тревожностью и к тому же могут усугубить эпидемиологическую обстановку.
ФедералПресс 00:54
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Авто

ВТБ снизил ставки по автокредитам без залога

Клиентам ВТБ банка предлагается принять участие в программе «Беззалоговый автокредит», где ставка составляет 8,4%. Максимально доступная сумма на покупку – 1,5 миллиона рублей.
32CARS.ru 03:58
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Энергетика

Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США

Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США и уже сравнили ее с нападением на Пёрл-Харбор.
РИА Новости 24 апреля в 01:00
21
Экономика

Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%

Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
BFM.ru 02:45
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Общество

Северная Корея рассказала об активности Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 20:35
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Здоровье

В Якутске коронавирусом заболели четверо медиков

Эпидемиологическая ситуация не улучшается: за последние сутки по Якутску семь новых случаев заболевания, из них четверо — медики офтальмологической больницы, круг контактов которых сейчас устанавливается.
Якутия Daily 02:21
Общество

Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
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Кино

10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде

iReactor 24 апреля в 09:55
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Общество

Еще 128 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Число вылечившихся от коронавируса в Москве за прошедшие сутки увеличилось на 128 и составило 3 175.
ТАСС 03:32
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
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Футбол

Чемпионат Нидерландов досрочно завершен без объявления чемпиона

Решение о досрочном завершении текущего сезона было принято из-за того, что ранее в правительстве Нидерландов объявили, что спортивные турниры в стране не возобновятся раньше сентября.
Vprognoze.ru 24 апреля в 12:49
Армия и оружие

ВДВ впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике

RT на русском 01:44
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Общество

Чехия открыла границы для выезда за рубеж

Правительство Чехии объявило о снятии запрета на свободное перемещение по стране и даже за её пределами: гражданам разрешили выезжать за границу.
Ореанда-Новости вчера в 07:39
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Общество

В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов

Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ вчера в 17:42
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Экономика

Саудовская Аравия готовится много занимать

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на министра финансов Мохаммеда аль-Джадаана, Саудовской Аравии придется занять в этом году до $58 миллиардов, чтобы покрыть дефицит бюджета, вызванный резким падением цен на нефть.
Вести.Ru 24 апреля в 16:23
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Здоровье

В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона.
РИА Новости 24 апреля в 02:36
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Культура

Победитель шоу «Маска» на НТВ покажет лицо

Завтра, 26 апреля, ориентировочно в 18:00 в эфир федерального телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет известного шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Evo-rus.com 23 апреля в 14:32
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Кино

В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»

Известия 24 апреля в 08:50
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Общество

В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил разрешить россиянам старше 65 лет гулять по очереди рядом с домом и во дворе, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:41
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Общество

Попова выступила за продление режима самоизоляции в России

Анна Попова ранее заявила о начале популяционных исследований на антитела к коронавирусу в России.
Народные новости 24 апреля в 17:42
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