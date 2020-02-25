Экономика
Газета.RuРоссийские банки планируют отказаться от бумажных договоров
Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на представителей регуляторов.
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с чего всё началось
Что касается розницы, то лишь 68,3% всех операций было оформлено в электронном виде, добавили в Сбербанке (не считая мобильного приложения). Во втором крупнейшем банке — ВТБ — уверяют, что все 1,5 тыс. офисов ВТБ перейдут на безбумажные технологии к концу I квартала этого года.Известиявчера в 16:01
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Общество
Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак
Экс-президент Египта Хосни Мубарак скончался в возрасте 91 года.
Происшествия
Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки
Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Происшествия
У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус
Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
Происшествия
Пожар на двух этажах в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали
Спасатели ликвидировали пожар на третьем и четвертом этажах здания в Махачкале, где горели офисные помещения, но огонь по наружной обшивке распространяется до девятого этажа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Происшествия
В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем
"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.
Политика
Путин встретится с главой Северной Осетии Битаровым
Общество
Башкирский чиновник нецензурно обругал посетителя за просьбу о дороге
Посетитель снял видео, которое позже опубликовал в социальных сетях. Молодой человек пришел просить построить дорогу до его деревни.
Общество
На Канарах отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса
На острове Тенерифе на курорте Коста-Адехе введен карантин в отеле, в котором остановился заразившийся коронавирусом турист из Италии.
Политика
Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением
Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
Политика
Зеленский поручил до мая погасить долги по зарплате шахтерам
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до мая погасить всю задолженность по зарплате шахтерам, иначе члены правительства не будут получать зарплату.
Финансы
Курс евро поднялся выше 71 рубля
Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
Наука
Употребление фруктов, овощей и сыра снижает риск ишемического инсульта
Ученые рассказали, что употребление фруктов, овощей и сыра снижает риск ишемического инсульта.
Политика
В СНБО Украины прокомментировали возможность подачи воды в Крым
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов оценил возможность возобновления подачи днепровской воды в Крым.
Происшествия
Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Политика
Эрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным
"Четырехсторонняя встреча с участием (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона пока еще не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта", - сказал Эрдоган журналистам.
Экономика
Приставы изъяли у россиян имущества на 267 млрд рублей за 2019 год
В 2019 году имущество должников было арестовано на 267,5 млрд, а продано с торгов— на 15 млрд рублей.
Космос
Программа защитит Землю от уничтожения астероидами
Создана программа, способная решить, как лучше избежать конца света, если Земле будет угрожать столкновение с астероидом.
Происшествия
В Мурманской области арестовали подростка, пытавшегося убить ребенка
Суд в Мурманской области постановил заключить под стражу 15-летнего подростка, который обвиняется в том, что избил и пытался закопать в снег 11-летнего мальчика в Кандалакше, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
Общество
Подполковник Качкин объяснил, откуда у его семьи 22 квартиры
Подполковник Качкин объяснил: свою квартиру он купил два года назад в ипотеку, а родителям только помогал оформлять сделки на покупку недвижимости.
Политика
Секретарь СНБО Украины предрек развал России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о сложном положении России и предрек ей развал, сообщает портал Liga.net.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Футбол
Матч «Интера» с «Лудогорцем» состоится без зрителей из-за коронавируса
Ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем" состоится без зрителей из-за вспышки коронавируса на Апеннинах.
Игры
Интерфейс Xbox One опять переделали — теперь он ещё больше похож на PS4
Microsoft продолжает переделывать интерфейс Xbox One, пытаясь сделать его идеальным. Сегодня корпорация выпустила очередной редизайн.
Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цены на газ для украинцев
"Нафтогаз" сообщил о снижении в феврале цены на газ для населения на 15 процентов.
Авто
Toyota и Lexus получат уникальную противоугонную систему
Toyota, Lexus до конца 2020 года оснастят все свои транспортные средства для российского рынка уникальным идентификатором против угона.
Шоу-бизнес
Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Спорт
Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).