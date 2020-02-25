Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссийские банки планируют отказаться от бумажных договоров

Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на представителей регуляторов.
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с чего всё началось

Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров

Что касается розницы, то лишь 68,3% всех операций было оформлено в электронном виде, добавили в Сбербанке (не считая мобильного приложения). Во втором крупнейшем банке — ВТБ — уверяют, что все 1,5 тыс. офисов ВТБ перейдут на безбумажные технологии к концу I квартала этого года.
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«Известия»: банки до конца 2021 года могут отказаться от бумажных договоров с клиентами

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Комсомольская правдавчера в 23:28

Крупные банки намерены отказаться от бумажных договоров

РЕН ТВвчера в 17:12

Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров

Известиявчера в 16:01
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Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
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Курс евро поднялся выше 71 рубля

Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
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Эрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным

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Приставы изъяли у россиян имущества на 267 млрд рублей за 2019 год

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Программа защитит Землю от уничтожения астероидами

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В Мурманской области арестовали подростка, пытавшегося убить ребенка

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Секретарь СНБО Украины предрек развал России

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Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом

Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
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Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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