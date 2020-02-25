Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссийские банки планируют отказаться от бумажных договоров

Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на представителей регуляторов.
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с чего всё началось

Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров

Что касается розницы, то лишь 68,3% всех операций было оформлено в электронном виде, добавили в Сбербанке (не считая мобильного приложения). Во втором крупнейшем банке — ВТБ — уверяют, что все 1,5 тыс. офисов ВТБ перейдут на безбумажные технологии к концу I квартала этого года.
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