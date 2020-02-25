Экономика
Газета.RuРоссийские банки планируют отказаться от бумажных договоров
Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на представителей регуляторов.
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с чего всё началось
Что касается розницы, то лишь 68,3% всех операций было оформлено в электронном виде, добавили в Сбербанке (не считая мобильного приложения). Во втором крупнейшем банке — ВТБ — уверяют, что все 1,5 тыс. офисов ВТБ перейдут на безбумажные технологии к концу I квартала этого года.Известиявчера в 16:01
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Общество
Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину.
Общество
Умер последний маршал Советского Союза Язов
Космос
Ракету «Ангара» с Восточного запустят дважды
Политика
Путин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты РФ.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской
Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".
Кино
Раскрыты детали проекта «Люминос» для Star Wars — в нём покажут новую эпоху
Lucasfilm раскрыла детали проекта «Люминос», который анонсировали в прошлом году.
Кино
«Уроки фарси» Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале
Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» покинул Верховную раду
Украинский музыкант, государственный и политический деятель Святослав Вакарчук решил оставить должность депутата Верховной рады.
Футбол
Яри Литманен: у финнов на ЕВРО будет талисман - это филин... и Пукки
Рекордсмен сборной Финляндии по количеству сыгранных матчей и забитых мячей Яри Литманен сравнил противостояние россиян и финнов в футболе и хоккее, рассказал про эмоции после исторического выхода на чемпионат Европы, а также вспомнил случайное появление на стадионе филина, который стал талисманом команды.
Общество
Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса
По словам дипломата, в Китае коронавирусом ежедневно заражаются несколько сотен человек, а выздоравливают порядка 2 тыс. Смертность от COVID-19 снизилась и сегодня составляет менее 3% в провинции Хубэй, откуда началось распространение заболевания, и 0,55% в других провинциях, пишет ТАСС.
Здоровье
В Челябинской области увеличилось количество случаев бешенства
Фото с официального сайта Управления Россельхознадзора по Челябинской области Первый случай произошел в городе Усть-Катаве – там от бешенства умер кот.
Политика
Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля
Рабочая группа по изменениям в Конституции планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным подготовленные поправки 26 февраля, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Наука
Медики объяснили, почему часто не удается вовремя распознать рак
В конкретном случае клетки легких помогают клеткам рака молочной железы.
Общество
Нацбанк Украины вводит в обращение новую купюру
С 25 февраля Национальный банк Украины вводит в оборот новую купюру, номиналом 200 гривен.
Экономика
Мусорная госкомпания предложила не вводить раздельный сбор повсеместно
Президент Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию в январе 2020 года поручил до 1 июня утвердить «дорожную карту» по раздельному сбору твердых коммунальных отходов в России.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Происшествия
В Татарстане уволили учителя труда, пришедшего на урок пьяным
Из средней образовательной школы № 7 Азнакаево был уволен учитель технологии, замеченный на уроке в нетрезвом виде.
Общество
Телеведущая Малышева отреагировала на критику цен в своём медцентре
Малышева ответила, что в частной клинике пациенты вынуждены платить врачам, однако у них есть альтернатива — бесплатная больница.
Общество
В Роскачестве проверили автомобильные омывающие жидкости
Эксперты Роскачества проверили омывающие жидкости для автомобилей и выяснили, что они могут повредить дворники и лакокрасочное покрытие транспортного средства.
Политика
Трамп заявил о сговоре разведки и Демократической партии
Демократическая партия и разведка США находятся в сговоре против президента Дональда Трампа.
Политика
В США и Прибалтике остановлена работа торгпредств России
Минпромторг приостанавливает работу торговых представительств РФ в США и странах Балтии. Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров.
Футбол
Финал Кубка Легенд завершился скандалом
Финальный матч Кубка Легенд, в котором встречались сборная России и команда звезд, завершился громким скандалом.
Общество
Три четверти россиян считают, что стране нужна сильная рука
Три четверти россиян заявили, что возглавлять государство должен быть сильный и властный руководитель, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Политика
Трамп заявил о планах поставить Индии вертолёты на $3 млрд
Общество
Россияне стали экономить на продуктах
Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Космос
В шаровом скоплении NGC 6205 нашли двойной миллисекундный пульсар
Авто
КамАЗ планирует увеличить долю грузовиков на рынке России до 46%
Как сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу предприятия КамАЗ, по результатам прошлого года доля предприятия на рынке грузовых машин в России составила 44,2%. При этом в 2020 году «КамАЗ» намерен увеличить свою долю на российском рынке грузовиков до 46%.
Общество
Госучреждения Японии переведут на удаленную работу из-за коронавируса
Ранее правительство страны попросило частный бизнес более активно переводить персонал на удаленные схемы работы и сдвигать время приезда в офисы.