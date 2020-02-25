Экономика
Политика СегодняРоссийские банки изменят правила выдачи кредитов
Крупные банки откажутся от бумажных договоров. Об этом передает газета «Известия» со ссылкой на несколько кредитных организаций. По информации издания, российские банки не только перейдут на электронную форму договоров, но и откажутся от бумажных документов.
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с чего всё началось
О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.Известия24 февраля в 16:01
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Биатлон
Олимпийская чемпионка из Германии ждет от Логинова извинений за допинг
Трехкратная чемпионка Олимпийских игр биатлонистка Кати Вильхельм заявила, что надеется услышать от Александра Логинова извинения за применение допинга.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки готовили массовое убийство
Двое подростков, задержанных в Саратове, признались в подготовке массового убийства.
Политика
Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.
Религия
Патриарх Кирилл прибыл в Амман на всеправославное совещание по Украине
Политика
Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владмир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
Авиасообщение между Россией и Южной Кореей будет ограничено с 1 марта, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК.
Армия и оружие
Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами
Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Хоккей
«Вашингтон» взял верх над «Виннипег», Овечкин набрал два очка
Единоборства
Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Экономика
«Платежное средство будущего». Почему Bitcoin подорожает еще на 1000%
Вчера, 25 февраля, венчурный капиталист Тим Дрейпер спрогнозировал подорожание Bitcoin до $250000 к началу 2023 года.
Общество
Принц Гарри вернулся в Великобританию без супруги и сына
Принц Гарри прибыл в шотландский Эдинбург без супруги Меган Маркл и сына Арчи.
Общество
Гульнара Каримова предложила выкупить свою свободу за $686 млн
В свою очередь Министерство юстиции Узбекистана заявило об отсутствии у Гульнары Каримовой возможности распоряжаться деньгами, которые были заморожены на связанных с ее именем счетах в рамках расследования уголовных дел за рубежом.
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
Происшествия
В Киеве мужчина пытался сжечь себя у офиса Зеленского
В Киеве во время акции протеста против медицинской реформы, которая проходит у стен офиса президента Владимира Зеленского, неизвестный совершил акт самосожжения.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Политика
Нидерландские прокуроры заявили о свидетеле атаки ракетой по MH17
Нидерланды не сомневаются в том, что Boeing 777 «Малазийских авиалиний» (рейс MH17), разбившийся в июле 2014 года, был сбит ракетой ЗРК «Бук», который был транспортирован из 53-й зенитной ракетной бригады в Курске, одного из формирований российских войск ПВО.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся
Актриса Агата Муцениеце сообщила о разводе со своим супругом – звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным.
Общество
Минпросвещения высказалось против штрафов за оскорбление учителей
Министерство просвещения не поддержало идею общероссийского профсоюза образования о введении штрафов за оскорбления и побои преподавателей.
Политика
Путин: внесено около 900 предложений по поправкам в Конституцию
На встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию в Кремле Путин отметил, что предложения поступают от разных людей.
Общество
Глава ВОЗ объяснил опасность заявлений о пандемии коронавируса
Использование в отношении распространения по миру коронавирусной инфекции COVID-19 слова «пандемия» опасно, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Футбол
Орлов: у Кузяева есть предложения — это «Динамо» и «Спартак»
Кузяев думает, что делать дальше, и у него есть предложения — московское „Динамо“ и „Спартак“.
Интернет
В Android-приложении Facebook появится функция автоматического редактирования фото, как в Google Photos
Исследователь приложений и IT-специалист Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong) опубликовала сообщение в сети Twitter, в котором говорится о том, что Android-приложение Facebook будет предлагать пользователям автоматическое редактирование фотографий, публикуемых в социальной сети.
Происшествия
В Сочи приостановлен поиск детей, которых унесло в Черное море
Общество
Facebook вводит запрет на рекламу, обещающую исцеление от коронавируса
Компания Facebook вводит запрет на рекламу, обещающую защитить от заражения коронавирусом или вылечить от него, сообщили представители компании американскому изданию Business Insider.
Армия и оружие
Popular Mechanics оценил российскую разработку новой атомной подлодки
Авторы статьи в издании Popular Mechanics, на материал которых ссылается «Правда.ру», утверждают, что Россия работает над созданием новой атомной подводной лодки.
Кино
Юрий Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова
Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что в российском кинематографе «чудес не бывает» и многие молодые люди зря «предпринимают титанические усилия», чтобы попасть в кино, поскольку роли в картинах получают одни и те же люди, такие как актер Александр Петров.
Наука
Ученые выяснили, как подавлять излишнее воспаление в организме
В определенных ситуациях врачам приходится подавлять или побуждать эту реакцию, но чрезмерное воспаление может быть вредным для здоровья и даже жизни пациента.