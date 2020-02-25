Экономика
Газета.RuРоссийские банки планируют отказаться от бумажных договоров
Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на представителей регуляторов.
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с чего всё началось
О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.Известиявчера в 16:01
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Происшествия
В Пермском крае прорвало магистральный газопровод
Политика
Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.
Музыка
Джастин Бибер побил рекорд Элвиса Пресли
Джастин Бибер установил новый музыкальный рекорд, который последние 59 лет принадлежал Элвису Пресли.
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД объяснил недвижимость на 50 млн рублей
Заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Игорь Качкин объяснил происхождение недвижимости, которую региональная прокуратура требует изъять у него и его родителей через суд.
Авто
Концепт Polestar Precept наметил эволюцию марки
Дочерняя марка Volvo — Polestar, занимающаяся с недавних пор не только тюнингом, но и выпуском оригинальных электрокаров под собственным брендом, привезёт на автошоу в Женеву концепт Precept, демонстрирующий будущее развитие автомобильной линейки.
Экономика
Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Общество
Смольный не согласовал марш памяти Немцова в центре Петербурга
Власти Санкт-Петербурга вновь отказали в согласовании марша памяти Бориса Немцова.
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Общество
Генпрокуратура впервые обжаловала дело об оскорблении власти в России
Замгенпрокурора РФ Леонид Коржинек обратился в Верховный суд с требованием прекратить производство по делу об оскорблении губернатора Архангельской области Игоря Орлова, сообщил в Telegram глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Политика
В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Шоу-бизнес
Александр Овечкин и Анастасия Шубская ждут второго ребенка
Овечкин и Шубская познакомились, когда ей было 14, а ему 23.
Политика
Бывший украинский дипломат заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Политика
Путин заявил о необходимости держать подчиненных в напряжении
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что считает необходимым держать подчиненных под давлением и напряжением.
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Происшествия
Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
Павел Прилучный и Агата Муценице сделали заявление в Инстаграм о том, что они разводятся после 8 лет семейной жизни.
Общество
Замглавы Минздрава Ирана заразился коронавирусом
Ирадж Харирчи - замминистра здравоохранения Ирана, сообщил, что инфицирован коронавирусом.
Политика
Россия освободила задержанных в Азовском море украинских браконьеров
"Получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили", — написал политик в Facebook.
Гаджеты
Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs
Для покупки Huawei Mate Xs будет доступен с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ по цене 2 500 евро.
Авто
Самый мощный Volkswagen Touareg оказался гибридом
Раньше наиболее мощным в семействе был Volkswagen Touareg с 421-сильным дизельным V8, а теперь представлен гибридный Touareg R.
Общество
В Румынии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Румынии.
Кино