Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссийские банки планируют отказаться от бумажных договоров

Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на представителей регуляторов.
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с чего всё началось

Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров

О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.
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«Известия»: банки до конца 2021 года могут отказаться от бумажных договоров с клиентами

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