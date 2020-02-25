О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.

с чего всё началось

Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на представителей регуляторов.

Политика Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.

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Политика Россия освободила задержанных в Азовском море украинских браконьеров "Получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили", — написал политик в Facebook.

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