Экономика
Газета.RuРоссийские банки планируют отказаться от бумажных договоров
Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на представителей регуляторов.
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с чего всё началось
Что касается розницы, то лишь 68,3% всех операций было оформлено в электронном виде, добавили в Сбербанке (не считая мобильного приложения). Во втором крупнейшем банке — ВТБ — уверяют, что все 1,5 тыс. офисов ВТБ перейдут на безбумажные технологии к концу I квартала этого года.Известиявчера в 16:01
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Армия и оружие
ВМС Украины провели учебные стрельбы в Азовском море
Политика
Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.
Авто
Рассекречен новый роскошный седан DS 9
Французский автопроизводитель DS Automobiles сообщил о планах выпустить в продажу обновленную версию седана DS 9. Новинка уже предложена на официальных фотографиях, которые дают возможность рассмотреть модернизированный дизайн кузова.
Армия и оружие
Турецкие силы и оппозиция пытались атаковать сирийский Нейраб в Идлибе
Отряды армии Турции и вооруженная сирийская оппозиция 24 февраля предприняли попытку атаковать позиции армии САР в провинции Идлиб.
Наука
На юго-западе Туркмении подтвердили крупные запасы нефти и газа
Значительные запасы нефти и газа месторождения Узынада выявлены в ходе совместных разведывательных работ госкорпорации «Туркменгеология» и госконцерна «Туркменнефть», 20 февраля сообщает туркменская газета «Золотой век».
Футбол
«Интер» и «Лудогорец» в рамках Евролиги сыграют без зрителей
Матч между «Интером» и «Лудогорцем» пройдет 27 февраля на поле стадиона «Сан-Сиро» в Милане.
Происшествия
В алтайской школе не стали помогать девочке, получившей травму
Как пояснила сегодня, 25 февраля, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова, инцидент произошёл 19 февраля 2020 года: ученица обратилась к педагогу с жалобой на получение травмы, но преподаватель не предпринял должных мер, впоследствии девочка была доставлена в медицинское учреждение и прооперирована.
Политика
Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля
Рабочая группа по Конституции встретится с Владимиром Путиным 26 февраля.
Единоборства
Уайлдер обвинил свой костюм в поражении от Фьюри
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер пожалел, что выходил на бой с британцем Тайсоном Фьюри в 20-килограммовом костюме.
Происшествия
В Японии умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess
В Японии умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess. Скончавшемуся было больше 80 лет, передает телерадиокомпания NHK.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала идеальную фигуру на пятый день после родов
Обычно после кесарева сечения женщин выписывают на пятые сутки, но врачи клиники в Майами решили отпустить Оксану на второй день.
Финансы
Курс доллара поднялся до 65 рублей
Курс евро после 11.00 вторника превышал 70,6 рубля, он также поднялся сегодня к российской валюте более чем на один рубль.
Политика
Путин рассказал, когда ему пришлось «цыкнуть» на Кудрина и Грефа
Президент России Владимир Путин рассказал о своих отношениях с председателем Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным и президентом Сбербанка Германом Грефом.
Происшествия
В Мытищах многодетная мать прыгнула в ледяной пруд, спасая собаку
Многодетная мать прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает «Москва 24».
Транспорт
Власти назвали стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым
Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию первого этапа скоростной автотрассы от Краснодара до Керчи.
Политика
Путин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты РФ.
Общество
США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля
С 24 февраля власти США ужесточают правила выдачи разрешений на постоянное жительство в США, или грин-карт.
Футбол
«Реал» хочет купить Холанна вместо Мбаппе
По сообщениям The Sun, руководство мадридского «Реала» может отказаться от приобретения нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе ради покупки норвежского бомбардира Эрлинга Холанна, выступающего за дортмундскую «Боруссию».
Авто
Toyota и Lexus получат уникальную систему против угона
Экономика
Жителей России предупредили о возможном росте цен на бытовую технику
В России в 2021 году цены на бытовую технику могут вырасти на 13%, рассказал «Известиям» глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
Политика
Эрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным
"Четырехсторонняя встреча с участием (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона пока еще не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта", - сказал Эрдоган журналистам.
Футбол
Леонид Слуцкий: «Травма Тарасова эмоционально действует отрицательно»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с «Шерифом» (2:0). — Последняя игра на сборе — это всегда контрольная репетиция и необходимо быть в оптимальном состоянии.
Здоровье
Названы ранние симптомы рака легких, которые часто не замечают
Общество
В Японии скончался старейший мужчина на Земле
Титэцу Ватанабэ, признанный старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса, скончался в Японии в возрасте 112 лет.
Происшествия
В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем
"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.
Хоккей
Шестеркин и Бучневич попали в аварию в США
Российские хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин и Павел Бучневич попали в автомобильную аварию в Бруклине.
Футбол
Ван дер Варт: «Павлюченко „гонял“ как сумасшедший»
Напомним, Ван дер Варт более десяти лет выступал за национальную сборную Голландии.
Спорт