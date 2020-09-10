Завершились ярмарки современного искусства Cosmoscow и blazar

Массовый исход ярмарок искусства в онлайн, стартовавший с Art Basel в Гонконге, продолжается до сих пор – уже объявили об отмене живых смотров ноябрьский Tefaf в Нью-Йорке и тот же Art Basel в Майами в декабре.