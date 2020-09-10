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Ведомости
Ведомости

Россияне в августе взяли кредитов почти на 1 трлн рублей

Более 40% всех кредитов (441 млрд руб.) в августе выдал Сбербанк. «Сбербанк в августе выдал рекордный объем кредитов розничным клиентам, в 1,5 раза превышающий среднемесячную сумму до кризиса и пандемии», – говорится в пресс-релизе банка.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

За месяц банки одолжили гражданам триллион рублей

Крупнейшие российские банки показали в августе существенный рост кредитования граждан как по сравнению с июлем, так и на треть год к году. Объем выдач по итогам месяца может поставить исторический рекорд, превысив 1 трлн руб.
Коммерсантъ9 сентября в 18:27
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Эхо Москвы

Российские банки побили рекорд по объему кредитов, выданных гражданам

Эхо Москвы10 сентября в 22:05
Ведомости

Россияне в августе взяли кредитов почти на 1 трлн рублей

Ведомости10 сентября в 17:44
Коммерсантъ

За месяц банки одолжили гражданам триллион рублей

Коммерсантъ9 сентября в 18:27
ИА Красная Весна

В августе банки одолжили гражданам РФ рекордную сумму

ИА Красная Весна10 сентября в 03:01
БИЗНЕС Online

СМИ: Россияне за месяц набрали 1,1 трлн рублей кредитов – это исторический рекорд

БИЗНЕС Online10 сентября в 02:11
Банки.ру

СМИ: банки одолжили гражданам 1 трлн рублей в августе

Банки.ру10 сентября в 01:28
Телеканал 360°

Эксперт объяснил, почему россияне взяли в кредит триллион рублей

Телеканал 360°10 сентября в 11:03

На выборах главы Приангарья лидирует врио губернатора Игорь Кобзев

Иркутск, 13 сентября 2020, 15:52 — REGNUM ЦИК Иркутской области обнародовал первые предварительные данные о досрочных выборах губернатора, они свидетельствуют о том, что врио главы региона Игорь Кобзев пока лидирует со значительным перевесом: у него 61,44% голосов избирателей.
На выборах главы Приангарья лидирует врио губернатора Игорь Кобзев
REGNUMвчера в 09:08
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Трусова и Валиева исполнили четверные прыжки на контрольных прокатах

Фото: Александр Вильф / РИА Новости Из всех участниц контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые прошли в Москве, только две спортсменки смогли исполнить четверные прыжки в своих произвольных программах.
Российская газетавчера в 12:07

Следователи начали проверку возврата самолета в аэропорт Кольцово

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга пассажирского самолета проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Известиявчера в 11:14
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В «пыточном» изоляторе в Минске почти закончились места

Как рассказали ранее «Ленте.ру» очевидцы и люди, получившие различные травмы во время задержаний в Минске, жертвами избиений в отделениях милиции и автозаках становились не только мужчины, но также женщины и подростки, а условия содержания людей в «пыточном» изоляторе на Окрестина напоминали наказания для узников концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Lenta.ru17:37