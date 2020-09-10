Россияне в августе взяли кредитов почти на 1 трлн рублей
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Более 40% всех кредитов (441 млрд руб.) в августе выдал Сбербанк. «Сбербанк в августе выдал рекордный объем кредитов розничным клиентам, в 1,5 раза превышающий среднемесячную сумму до кризиса и пандемии», – говорится в пресс-релизе банка.В источнике
С чего всё началось
За месяц банки одолжили гражданам триллион рублей
Крупнейшие российские банки показали в августе существенный рост кредитования граждан как по сравнению с июлем, так и на треть год к году. Объем выдач по итогам месяца может поставить исторический рекорд, превысив 1 трлн руб.
Коммерсантъ9 сентября в 18:27
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СМИ: Россияне за месяц набрали 1,1 трлн рублей кредитов – это исторический рекорд
БИЗНЕС Online10 сентября в 02:11