Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.

с чего всё началось

Ряд банков РФ увеличили ставки ипотеке и вкладам. Что объясняется произошедшим падением курса рубля (передает Вести.ru со ссылкой на РИА Новости).

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