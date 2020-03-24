Финансы
SMINEWS в ИвановеРоссийские банки поднимают ставки по ипотеке
Ряд банков РФ увеличили ставки ипотеке и вкладам. Что объясняется произошедшим падением курса рубля (передает Вести.ru со ссылкой на РИА Новости).
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с чего всё началось
Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.РИА Новостивчера в 23:19
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Финансист оценил перспективы роста ипотечных ставок для россиян в ближайший месяц
Экономика сегодня06:05
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