На фоне пандемии и ограничений в работе бизнеса банки стали лояльнее относиться к россиянам старшего возраста, чем к молодежи: при выдаче кредитных карт они повышали средний лимит доступных средств клиентам старше 60 лет, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомился РБК.

с чего всё началось

Во время пандемии банки в РФ охотнее дают кредиты пенсионерам, чем людям 30-49 лет. Финансовые организации увеличили лимиты по займам для представителей старшей возрастной группы. В мае 2020 года ограничения по кредитным картам для людей 60-65 лет составляли 67 тысяч рублей.

Банки в РФ увеличили лимиты по кредитным картам для пенсионеров

Общество Онищенко назвал КНР самой безопасной страной для путешествий Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что Китай является наиболее безопасной страной для путешествий на данный момент. 137

Единоборства Петр Ян нокаутировал Алдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе Россиянин Петр Ян завоевал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алдо.

Общество Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью туберкулёзом В России в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости туберкулёзом зафиксирован на Чукотке (136,9 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).

Армия и оружие В РВИО рассказали о применении химоружия во время Первой мировой войны Химическое оружие во время Первой мировой войны было смертельно опасным только при первых случаях применения, с ним быстро научились бороться, и в целом на исход войны оно влияния не оказало, заявил РИА Новости эксперт научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Константин Пахалюк. 1

Общество Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19 Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом. 839

Гаджеты Раскрыты секретные функции смартфонов Секретные возможности смартфонов раскрыл эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко, передает агентство «Прайм». 7

Футбол Фанаты «Тоттенхэма» планируют акцию протеста против владельца команды Фанаты английского "Тоттенхэма" планируют акцию протеста против владельца команды Дэниела Леви, сообщает The Telegraph.

Религия Православные астраханцы отмечают день святых апостолов Петра и Павла В Астрахани на посёлке Свободный находится храм апостолов Петра и Павла, где 12 июля отмечается престольный праздник, к которому готовится вся церковная община, а службы в этот день проходят в особенно торжественной обстановке. 3

Экономика Кудрин сообщил о застое в экономике Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы. 2,2K

Недвижимость Цены подстегнул спрос Вторичное жилье снова дорожает Всплеск спроса на вторичную недвижимость на фоне снятия большинства ограничительных мер позволил собственникам вновь поднимать на него цены. 1

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 6K

Политика Медведчук обвинил Украину в блокировании ввоза книг из России Украина не только не издает учебников, но и блокирует ввоз всей научной литературы из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука . 6