Экономика
Актуальные НовостиБанки в РФ увеличили лимиты по кредитным картам для пенсионеров
Во время пандемии банки в РФ охотнее дают кредиты пенсионерам, чем людям 30-49 лет. Финансовые организации увеличили лимиты по займам для представителей старшей возрастной группы. В мае 2020 года ограничения по кредитным картам для людей 60-65 лет составляли 67 тысяч рублей.
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с чего всё началось
На фоне пандемии и ограничений в работе бизнеса банки стали лояльнее относиться к россиянам старшего возраста, чем к молодежи: при выдаче кредитных карт они повышали средний лимит доступных средств клиентам старше 60 лет, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомился РБК.РБКвчера в 03:00
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Общество
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В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
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Газета.Ru вчера в 04:31
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Православные астраханцы отмечают день святых апостолов Петра и Павла
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Астраханские новости вчера в 16:33
Общество
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Происшествия
Инспектор ГИБДД подтвердил, что Ефремов был за рулем в день аварии
Газета.Ru вчера в 10:13
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости вчера в 18:40
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Грузовой автомобиль ВСУ наехал на противотанковую мину Т-62 украинского производства.
Территория новостей 01:15
Недвижимость
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МонаВиста 10 июля в 03:00
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В России предложили провести деноминацию рубля
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Газета.Ru 10 июля в 09:52
Политика
В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти с поста президента
Депутаты украинской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» призвали президента страны Владимира Зеленского извиниться перед народом и уйти с поста президента.
Lenta.ru вчера в 19:56
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В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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РЕН ТВ вчера в 11:23
Общество
Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
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Известия 00:10
Общество
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
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Футбол
Хинкель рассказал, чего «Спартаку» не хватило в матче с «Сочи»
Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал поражение команды от «Сочи» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix
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Политика
Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии
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РБК вчера в 13:56