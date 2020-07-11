На фоне пандемии и ограничений в работе бизнеса банки стали лояльнее относиться к россиянам старшего возраста, чем к молодежи: при выдаче кредитных карт они повышали средний лимит доступных средств клиентам старше 60 лет, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомился РБК.

с чего всё началось

Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров

Политика Трамп призвал экстрадировать в США бывшего британского агента Стила Американский президент Дональд Трамп считает необходимым экстрадировать в США и посадить в тюрьму составившего на него компромат бывшего британского агента Кристофера Стила.

Общество В игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие» Звезда сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Мандалорец" Джанкарло Эспозито сыграет роль Антона Кастильо в игре Far Cry 6, подтвердила компания Ubisoft после просочившейся в Сеть информации о работе над новым сезоном французского шутера. 38

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 5,9K

Общество Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года 11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года. 63

Автоспорт Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Штирии "Формулы-1".

Экономика Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews. 3

Политика Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского. 2

Происшествия Популярная российская мотоблогер погибла в Подмосковье В Московской области в результате ДТП погибла популярная российская мотоблогер Ксения Никитина. 23

Религия Митрополит Иларион раскритиковал решение Турции по собору Святой Софии Решение властей Турции о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть стало ударом по всему мировому православию, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион. 3

Политика Трамп поддержал решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США Президент США Дональд Трамп заявил, что одобряет решение американского рэп-исполнителя Канье Уэста вступить в предвыборную гонку президентских выборов, которые состоятся в стране 3 ноября. 31

Политика Медведчук заявил о блокировке ввоза научной литературы на Украину Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о прекращении ввоза научной литературы из России на Украину.

Общество Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти. 241