Коронавирус
Газета.RuРоссийские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров
Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
На фоне пандемии и ограничений в работе бизнеса банки стали лояльнее относиться к россиянам старшего возраста, чем к молодежи: при выдаче кредитных карт они повышали средний лимит доступных средств клиентам старше 60 лет, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомился РБК.РБК03:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости вчера в 08:40
Происшествия
Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти человек
Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
Футбол
Квинси Промес: «Скучал по Амстердаму, когда играл в Москве и Испании»
Бывший нападающий «Спартака», голландец Квинси Промес, ныне выступающий за «Аякс», рассказал, что скучал по Амстердаму, когда выступал в России.
Спорт-Экспресс 04:39
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Ранее Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.
RT на русском вчера в 10:20
Автоспорт
Третья тренировка Гран-при Штирии «Формулы-1» отменена из-за дождя
Третья свободная практика "Гран-при Штирии" "Формулы-1" в Австрии отменена из-за дождя, сообщается в Twitter команды "Альфа Таури".
РИА Новости 06:59
Общество
Миллиардеру Олегу Тинькову пересадили костный мозг
Live24 вчера в 13:47
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Политика
Путин объяснил уважительный тон диалога с партнерами России
Россия ведет диалоги с другими странами в исключительно уважительном тоне, отстаивая свои интересы без истерики и надрыва - рассказал глава государства Владимир Путин.
Газета.Ru 04:30
Общество
В России за сутки выявлено 6611 случаев коронавируса
В России за сутки подтверждено 6611 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:36
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском вчера в 09:12
Происшествия
В Николаеве выстрелили в голову активисту-бандеровцу
Сегодня утром в Николаеве (Украина) неизвестный совершил выстрел в голову представителя организации «Тризуб им. Степана Бандеры» *.
Свободная Пресса 05:59
Футбол
Футболист-гей упрекнул руководство АПЛ в отсутствии поддержки
В своем письме спортсмен рассказал, что с 19 лет страдает из-за своей сексуальной ориентации.
ProstoProSport 07:18
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
ТАСС 09 июля в 12:17
Общество
Семья умершего пациента сможет получить доступ к врачебной тайне
Члены семьи смогут получить доступ к медицинской информации умершего пациента, если он при жизни дал на это письменное согласие.
Российская газета 05:56
Политика
Сребреная дрожь: как резня в Боснии определила судьбу Балкан
Сегодня, 11 июля, исполняется 25 лет со дня трагедии в общине Сребреница в Республике Сербской.
Известия вчера в 17:01
Политика
В Киеве назвали примерный срок «безопасной реинтеграции Донбасса»
Представитель Киева заявил, что безопасная реинтеграция Донбасса займет как минимум 25 лет, то есть поколение должно смениться.
REGNUM 03:34
Политика
В Хабаровске после задержания Фургала прошли обыски у пяти членов ЛДПР
Накануне.Ru вчера в 01:45
Общество
В США россиянина Никулина признали виновным в киберпреступлениях
На процессе в США россиянин Евгений Никулин признан виновным в киберпреступлениях. Ему грозит длительное тюремное заключение.
Российская газета 03:05
Происшествия
Более 60 человек погибли в Японии из-за ливней
По данным телеканала, из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, 62 человека погибли, еще один не подает признаков жизни, 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс 09 июля в 00:59
Армия и оружие
Российские истребители перехватили разведчика США над Японским морем
Газета.Ru 07:01
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Хоккей
Скончался 23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий
Нападающий орского хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий умер в 23-летнем возрасте.
Пятый канал вчера в 10:21
Здоровье
Названы вредные продукты при высоком уровне холестерина
Минимизировать потребление насыщенных жиров предписывали людям с диагнозом семейная гиперхолестеринемия в течение десятилетий.
Live24 08 июля в 05:25
Футбол
«Тоттенхэм» следит за защитником «Норвича» Годфри
Лондонский «Тоттенхэм» интересуется защитником «Норвича» Беном Годфри, сообщает журналист Николо Скира в "Твиттере".
Чемпионат 07:38
Кино
Сериал «Сваты» остался без двух главных героев
Сериал «Сваты», который пользуется огромной популярностью в России, лишился двух колоритных и главных героев.
ФАН 04:39
Волейбол
Волейболист Спиридонов подписал контракт с клубом из Катара
Чемпион Европы 2013 года в составе сборной России, волейболист Алексей Спиридонов стал игроком катарского «Аль-Ахли».
Чемпионат 07:20
Армия и оружие
Минобороны Грузии заявило об утере вооружения в 2008 году
РИА Новости вчера в 10:16