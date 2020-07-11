На фоне пандемии и ограничений в работе бизнеса банки стали лояльнее относиться к россиянам старшего возраста, чем к молодежи: при выдаче кредитных карт они повышали средний лимит доступных средств клиентам старше 60 лет, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомился РБК.

с чего всё началось

Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости". 5,9K

Политика Путин объяснил уважительный тон диалога с партнерами России Россия ведет диалоги с другими странами в исключительно уважительном тоне, отстаивая свои интересы без истерики и надрыва - рассказал глава государства Владимир Путин. 282

Общество В России за сутки выявлено 6611 случаев коронавируса В России за сутки подтверждено 6611 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Происшествия В Николаеве выстрелили в голову активисту-бандеровцу Сегодня утром в Николаеве (Украина) неизвестный совершил выстрел в голову представителя организации «Тризуб им. Степана Бандеры» *.

Футбол Футболист-гей упрекнул руководство АПЛ в отсутствии поддержки В своем письме спортсмен рассказал, что с 19 лет страдает из-за своей сексуальной ориентации.

Общество Семья умершего пациента сможет получить доступ к врачебной тайне Члены семьи смогут получить доступ к медицинской информации умершего пациента, если он при жизни дал на это письменное согласие. 1

Происшествия Более 60 человек погибли в Японии из-за ливней По данным телеканала, из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, 62 человека погибли, еще один не подает признаков жизни, 17 числятся пропавшими без вести. 12

Футбол «Тоттенхэм» следит за защитником «Норвича» Годфри Лондонский «Тоттенхэм» интересуется защитником «Норвича» Беном Годфри, сообщает журналист Николо Скира в "Твиттере".

Кино Сериал «Сваты» остался без двух главных героев Сериал «Сваты», который пользуется огромной популярностью в России, лишился двух колоритных и главных героев.