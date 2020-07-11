Коронавирус
Газета.RuРоссийские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров
Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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с чего всё началось
На фоне пандемии и ограничений в работе бизнеса банки стали лояльнее относиться к россиянам старшего возраста, чем к молодежи: при выдаче кредитных карт они повышали средний лимит доступных средств клиентам старше 60 лет, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомился РБК.РБК03:00
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