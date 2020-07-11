На фоне пандемии и ограничений в работе бизнеса банки стали лояльнее относиться к россиянам старшего возраста, чем к молодежи: при выдаче кредитных карт они повышали средний лимит доступных средств клиентам старше 60 лет, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомился РБК.

с чего всё началось

Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров

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