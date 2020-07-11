Экономика
Газета.RuРоссийские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров
Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
На фоне пандемии и ограничений в работе бизнеса банки стали лояльнее относиться к россиянам старшего возраста, чем к молодежи: при выдаче кредитных карт они повышали средний лимит доступных средств клиентам старше 60 лет, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомился РБК.РБК03:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Хоккей
ФХР возбудила дело по факту смерти хоккеиста Павла Крутия
Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России возбудил дело по факту смерти нападающего "Южного Урала" из Орска Павла Крутия.
РЕН ТВ 06:52
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил петербуржцев о новой опасной инфекции
Чтобы уберечься от норовирусной инфекции, необходимо соблюдать правила личной гигиены мыть руки перед едой, пить только чистую воду и избегать покупных блюд, которые готовятся вручную и не подвергаются после этого термической обработке (например, шаверма или фаршированные блинчики).
Московский Комсомолец 09 июля в 09:03
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
Здоровье
Названы вредные продукты при высоком уровне холестерина
Согласно словам специалистов, людям с высоких холестеринов людям стоит ограничивать употребление продуктов с насыщенными жирами, однако есть и еще более опасная пища.
ToDay News Ufa 09 июля в 03:42
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетных стрельб «Петра Великого» в Баренцевом море
Северный флот опубликовал кадры ракетных стрельб на учениях в Баренцевом море.
РИА Новости 03:41
Политика
В Киеве назвали примерный срок «безопасной реинтеграции Донбасса»
Представитель Киева заявил, что безопасная реинтеграция Донбасса займет как минимум 25 лет, то есть поколение должно смениться.
REGNUM 03:34
Общество
Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай
Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
Business FM Уфа вчера в 07:25
Шоу-бизнес
Джонни Депп просил Эмбер Херд порезать его для утоления боли
Голливудский актер Джонни Депп просил бывшую жену Эмбер Херд порезать его, чтобы унять боль.
Lenta.ru вчера в 20:33
Армия и оружие
Украина и НАТО договорились усилить присутствие альянса в Черном море
Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора договорились об усилении присутствия сил и средств альянса в Черном море.
Lenta.ru 09 июля в 11:42
Автоспорт
Третья тренировка откладывается
Директор гонок FIA Майкл Маси принял решение, что условия на трассе не позволяют проводить тренировку команд Формулы 1, поэтому сессия откладывается на неопределённое время.
F1news.ru 05:59
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Шоу-бизнес
Тренер «Зенита» Семак поделился фотографией новорожденной внучки
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию со своей супругой и новорожденной внучкой - Евой.
Neva.Today вчера в 07:30
Биатлон
Майгуров единогласно избран на пост президента СБР
Виктор Майгуров стал президентом Союза биатлонистов России (СБР), в субботу он был единогласно избран на этот пост на внеочередной отчетно-выборной конференции организации.
РИА Новости 05:07
Политика
ЕСПЧ получил иск Нидерландов против России из-за сбитого рейса МН-17
Гаага, Нидерланды, 11 июля 2020, 09:35 — REGNUM Иск нидерландского правительства против России по делу о сбитом в небе над Донбассом малайзийского Boeing MH17 получен Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
REGNUM 02:35
Авто
В России стартовало производство Niva под брендом Lada
В России стартовало производство Niva под брендом Lada, которое организовали на предприятии в Тольятти.
Tvoe-avto.com вчера в 07:20
Религия
В РПЦ раскритиковали идею превращения собора Святой Софии в мечеть
ФедералПресс 06:45
Путешествия
Аэропорт Крыма принял первый за пять лет рейс из Владивостока
Первый с 2015 года самолет по маршруту Владивосток - Симферополь совершил посадку в крымском аэропорту, следует из информации на онлайн-табло авиаузла.
ТАСС 05:46
Общество
Ливни, грозы и град ожидаются в Свердловской области
На протяжении субботы, 11 июля на территории Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и град.
Kursk.com 05:58
Автоспорт
Третья тренировка Гран-при Штирии «Формулы-1» отменена из-за дождя
Третья свободная практика "Гран-при Штирии" "Формулы-1" в Австрии отменена из-за дождя, сообщается в Twitter команды "Альфа Таури".
РИА Новости 06:59
Общество
ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса
За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 02:14
Здоровье
Что нельзя употреблять в пищу при диабете
Evo-rus.com 09 июля в 10:06
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Кино
Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix
В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com вчера в 03:53
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru вчера в 03:36
Экономика
Кабмин планирует изменить требования к начислению зарплат бюджетникам
Единые требования к назначению окладов, ставок и надбавок при подсчете зарплат и прочих выплат помогут разрешить сложившуюся ситуацию, отметили в кабмине.
Политическая Экспертиза 04:47