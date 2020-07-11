Выяснилось, что в мае 2020 года средний размер лимита по кредиткам держателей в возрасте 60–65 лет превышал 67 тыс. руб. Стоит отметить, что такие цифры являются максимальными за последний год. При этом банки уменьшали объем доступных средств на кредитках держателям карт других возрастных групп.

Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров

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