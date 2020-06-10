Чистая прибыль российский банков в мае составила 500 млн рублей. Об этом в среду, 10 июня, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме.

Общество В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей. 46

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Общество Жара в России сменится «арктическим вторжением» Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана. 646

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Общество В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах, однако объясняет это большим охватом тестами. 590

Наука Белок BAM15 помог без диеты похудеть мышам Ученые Университет Вирджинии (The University Of Virginia, USA) провели эксперимент, который подтвердил их догадки насчет митохондриального белка разобщителя BAM15. 21

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Наука Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов мужчин Шведские ученые Стокгольмского Университета установили, что женские яйцеклетки умеют выбирать сперматозоиды мужчин определенных типов. 25