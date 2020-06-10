Экономика

ИзвестияИзвестияРоссийские банки получили рекордно низкую чистую прибыль в мае

Чистая прибыль российский банков в мае составила 500 млн рублей. Об этом в среду, 10 июня, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме.
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Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

РБКвчера в 04:33

Набиуллина рассказала о рекордно низкой прибыли банков в мае

Коммерсантъвчера в 04:00

Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

ТАССвчера в 03:23

Прибыль банков в мае стала рекордно низкой

Газета.Ruвчера в 03:41

Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

Интерфаксвчера в 03:37

Банки в мае получили рекордно низкую прибыль в 0,5 млрд рублей

ПРАЙМвчера в 03:28

Российские банки в мае получили мизерную прибыль

Вести.Ruвчера в 03:51
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Происшествия

Семья погибшего Сергея Захарова не дождалась извинений Ефремова

Интерфакс вчера в 12:52
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Наука

Раскрыт эффективный способ победить пандемию коронавируса

Ученые Кембриджа и Гринвича раскрыли, что повсеместное применение масок эффективно в борьбе с распространением коронавируса, удерживая его базовый показатель репродукции ниже единицы.
Lenta.ru вчера в 12:03
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Космос

Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета вчера в 09:12
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Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
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Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

REGNUM 00:05
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Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги

Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:26
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Кино

Фильм «Унесенные ветром» убрали из каталога HBO Max

РБК вчера в 04:03
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Политика

Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия вчера в 10:30
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Происшествия

В Оренбургской области грузовик насмерть сбил девочку

Как сказано в сообщении, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пятилетней девочки, катавшейся на велосипеде, и автомобиля «КамАЗ», которым управлял 53-летний местный житель, «ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте».
REGNUM 01:01
Политика

Путин оговорился и «придумал» новое министерство

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития телекоммуникации и информационных технологий оговорился и "придумал" новое министерство.
Газета.Ru вчера в 15:09
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Экономика

МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК 09 июня в 17:33
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
1K
Наука

Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
37
Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания вчера в 10:49
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Космос

Live: запуск ракеты Electron в рамках миссии Don’t Stop Me Now

Naked Science 08 июня в 05:16
Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
56
Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва 09 июня в 02:53
1,9K
Общество

В суде по MH17 рассказали о видевшем запуск ракеты «Бук» свидетеле

В окружном суде Гааги по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокурор Тейс Бергер рассказал о свидетеле, видевшем четырех солдат в танкистских шлемах и непосредственно запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 12:43
2
Общество

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН вчера в 10:52
49
Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала фото в «бесстыжем» купальнике

Комментаторы прислали Брежневой множество комплиментов относительно её фигуры: "Нереальные ноги", "Какая вы красивая", "Бесстыжий купальник вам к лицу, точнее к попе", "Вера, как можно быть такой безупречной".
Peterburg2.ru 09 июня в 12:16
3
Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 обзаведется магнитной зарядкой

В Mi Band 5 китайский производитель реализует магнитную зарядку, которая подключается с обратной стороны браслета.
Astera 09 июня в 06:46
32
Шоу-бизнес

Разин вспомнил, как Ефремов наводил ужас на всех

Piter.tv 00:20
12
Происшествия

В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин

Гладилину инкриминируется участие в банде Аслана Гагиева, хотя адвокат проходит как свидетель по этому делу.
BFM.ru 01:06
19
Экономика

Эксперт назвал основные факторы укрепления рубля

Эксперт отметил, что главными факторами, оказывающими положительное влияние на курс рубля, традиционно являются растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
Газета.Ru 09 июня в 07:24
25
Общество

В России с 1 июля изменится система пенсионного обеспечения

В России с 1 июля текущего года изменится система пенсионного обеспечения.
Дни24 00:14
15
Политика

Кедми заявил, что 2020 год станет концом гегемонии США

Яков Кедми уверен, что 2020 год станет концом американской гегемонии.
ФАН 08 июня в 13:51
91
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews вчера в 03:01
399
Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета 09 июня в 04:50
69
Шоу-бизнес

Андрей Норкин резко отреагировал на слухи об измене

OAnews вчера в 06:49
74
Авто

Представлен обновлённый Subaru Crosstrek

Состоялась презентация рестайлинговой версии кроссовера Subaru Crosstrek, в некоторых странах, в том числе и в России, известного как Subaru XV.
UsedCars.ru вчера в 10:13
9
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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