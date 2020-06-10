Экономика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияРоссийские банки получили в мае рекордно низкую прибыль

Ранее глава ЦБ предсказывала сокращение прибыли российским банкам, однако отмечала, что в убыток те не уйдут. Она заявляла, что финансовым организациям следует направить возможную прибыль на увеличение собственной капитализации, чтобы поддерживать кредитование экономики во время эпидемии.
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Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

РБК04:33

Набиуллина рассказала о рекордно низкой прибыли банков в мае

Коммерсантъ04:00

Банки в мае получили рекордно низкую прибыль в 0,5 млрд рублей

ПРАЙМ03:28

Прибыль банков в мае стала рекордно низкой

Газета.Ru03:41

Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

Интерфакс03:37

Российские банки в мае получили мизерную прибыль

Вести.Ru03:51

Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

ТАСС03:23
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Происшествия

Преступник изнасиловал и убил двух девочек в Самарской области

В августе 1994-го года Рыльков в Тольятти обманом заманил не знакомую ему 16-летнюю девочку в лес, изнасиловал ее и причинил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
Kursk.com 14:39
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Происшествия

В торговом центре на востоке Москвы произошла стрельба

На востоке Москвы в торговом центре Капитолий произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 14:35
13
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
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Общество

ВОЗ заявила о необычайно низкой смертности от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости 14:46
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Политика

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Известия 10:09
4
Общество

В суде по MH17 рассказали о видевшем запуск ракеты «Бук» свидетеле

В окружном суде Гааги по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокурор Тейс Бергер рассказал о свидетеле, видевшем четырех солдат в танкистских шлемах и непосредственно запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 12:43
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
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Общество

В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
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Экономика

«Первый канал» заявил о погашении долга перед «Останкино»

«Первый канал» закрыл задолженность перед Телевизионным техническим центром «Останкино» (ТТЦ) за 2019 год.
РБК 14:47
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Общество

В Китае решили главную проблему Tesla

Lenta.ru вчера в 08:16
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Шоу-бизнес

Звезда «Сумерек» сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках

Звезда «Сумерек» Анна Кендрик сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках.
Lenta.ru 14:33
Общество

Потанин оценил масштаб разлива топлива в Норильске словами «такой вал»

Аварию на хранилище топлива норильской ТЭЦ-3 было «сложно предвидеть», так как она произошла из-за внезапного проседания свай вследствие изменения состояния вечной мерзлоты.
РБК 10:37
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Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания 10:49
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Происшествия

Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов лишился адвоката

Российская газета 15:00
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Экономика

ФРС США сохранила нулевую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
Российская газета 14:17
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Космос

Космонавт Юрчихин сообщил, что корабля «Орёл» нет даже на бумаге

News.ru 04:03
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Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник 09:22
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Гаджеты

Xiaomi представила недорогой Redmi 9 с батареей на 5020 мАч и NFC

Astera 10:03
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Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 5,72 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 5,72 млн баррелей и на 5 июня достигли 538,065 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 10:45
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Происшествия

На Ефремова надели браслет удаленного слежения

Газета.Ru 12:57
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Политика

США намерены построить ледокольный флот

Профиль вчера в 16:40
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Происшествия

В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки

В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
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Происшествия

Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

Вести.Ru 07:08
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Общество

Главврач Коммунарки прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом

Главный врач больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко вместе с бригадой врачей прибыл в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 15:51
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Спорт

Результат женской сборной России по хоккею на ОИ-14 аннулировали

Результат женской сборной России по хоккею на Олимпиаде-2014 в Сочи аннулирован.
News.ru 15:19
Авто

Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео

Блогер показала свалку суперкаров в Дубае.
Дни24 13:00
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Происшествия

В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину

Российская газета 03:07
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Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России

REGNUM вчера в 12:08
912
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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