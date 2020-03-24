Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.

с чего всё началось

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам. В то же время некоторые игроки рынка заняли выжидательную позицию, сообщает РИА Новости. Банк "Открытие" решил поднять ставку по ипотеке на 1,5 пункта, оставив на том же уровне стоимость беззалоговых кредитов.

Российские банки повышают ставки по ипотеке и вкладам

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