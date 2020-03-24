Финансы
Российская газетаРоссийские банки повышают ставки по ипотеке и вкладам
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам. В то же время некоторые игроки рынка заняли выжидательную позицию, сообщает РИА Новости. Банк "Открытие" решил поднять ставку по ипотеке на 1,5 пункта, оставив на том же уровне стоимость беззалоговых кредитов.
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с чего всё началось
Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.РИА Новости23 марта в 23:19
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